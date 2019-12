Плейлист недели: Гарри Стайлс, Mujuice и Шон Макканн

Прошло два года с момента выхода дебютного альбома Гарри Стайлса: за это время артист распрощался с образом кумира школьниц из группы One Direction и превратился в серьезного и самостоятельного музыканта. В «Fine Line» на смену рок-н-роллу пришли мелодичные ар-н-би напевы, соул-аранжировки и их психоделические версии. Что касается концепции релиза, то лучше самого Стайлса ее не описать: «он про секс и грусть», — пояснил певец в сентябрьском интервью журналу Rolling Stone.

Kaytranada и Кали Учис — «10%»

Диджей и битмейкер из Монреаля Луи Кевин Селестин (он же Kaytranada) отметился вторым студийным альбомом «Bubba» — с узнаваемым хаус- и хип-хоп-звучанием. По традиции на пластинке много громких имен, включая Тинаше, Кали Учис, Эстель, Фаррелла Уильямса, SiR, а также рэперов GoldLink и Мика Дженкинса.

MGMT — «In the Afternoon»

Американская группа MGMT представила психоделический трек «In the Afternoon» и (такой же кислотный) клип к нему. Идея ролика с проекцией и загадочными женскими образами, выполненного в духе The Smiths, принадлежит самим ребятам. Первый сингл дуэта после почти двухлетнего перерыва войдет в их грядущий альбом уже на собственном лейбле MGMT Records.

Стормзи — «Handsome»

В 2017 году о Майкле Омари, более известном как Стормзи, заговорили как об одном из самых перспективных британских музыкантов в жанре грайм — направлении, зародившемся на улицах Лондона в начале 2000-х. Вскоре его ждали несколько наград премии МОВО и звание лучшего исполнителя по версии Brit Awards. На своем новом лонгплее «Heavy Is The Head» артист рефлексирует на тему славы и прошлого, а еще призывает отправить куда подальше правительство и премьер-министра Бориса Джонсона. В записи участвовали Эд Ширан, H.E.R., Burna Boy и многие другие.

Mujuice — «Pokrov»

Российский электронщик Роман Литвинов (он же Mujuice) записал новый альбом «Regress». В него вошли восемь треков, в том числе композиция с Женей Борзых из группы «Самое большое простое число».

Мозес Самни — «Polly»

Сонграйтер и певец Мозес Самни заявил о себе совсем недавно — в 2017 году, когда выпустил дебютную пластинку «Aromanticism». С тех пор он успел посотрудничать с The Cinematic Orchestra и выступить на разогреве у Джеймса Блейка. В преддверии выхода своего двойного альбома «Grae» музыкант поделился синглом «Polly». В нем все как обычно красиво: Самни поет фальцетом под акустические инструменты.

Виртуозный гитарист и композитор Шон Макканн представил долгожданный «Puck»: любителям причудливых звуков и странных музыкальных сочетаний (например, оперы, наложенной на эмбиент) — слушать обязательно!