Улики и передозировка: новые подробности смерти Juice Wrld

ФБР обнаружило в частном самолете умершего рэпера Juice Wrld (настоящее имя — Джаред Энтони Хиггинс) более 30 кг марихуаны, запакованной в герметичные пакеты и уложенной в чемоданы. По данным TMZ, полицейские провели обыск рано утром в воскресенье, 8 декабря, когда воздушное судно приземлилось в чикагском аэропорту Midway.

Спецслужбы допросили людей, которые находились вместе с хип-хоп-артистом на борту, и выяснили, что незадолго до своей смерти он выпил несколько «неизвестных таблеток».

Предполагается, что музыкант опасался обыска, поэтому принял их, чтобы таким образом скрыть улики. Инсайдер подчеркнул, что у Хиггинса уже были проблемы с употреблением запрещенных веществ, и не исключено, что у него могла случиться передозировка. Источник, близкий к окружению музыканта, рассказал правоохранительным органам, что Juice WRLD часто принимал оксикодон — популярное в США опиодное обезболивающее. Кроме того, в самолете была найдена бутылка сиропа от кашля, содержащего кодеин.

На борту лайнера также изъяли три пистолета. По информации таблоида, пилот предупредил сотрудников аэропорта о том, что у двух человек из команды рэпера есть оружие. По его словам, оно могло быть упаковано неправильно, а у самих людей не было на него разрешения. После посадки двое были задержаны, но впоследствии их отпустили. Как выяснило издание, впервые Хиггинс попал под подозрение еще 18 ноября. Тогда он подвергся тщательному досмотру службами аэропорта, когда музыкант и его люди садились на свой рейс в Сидней. Таможенные службы провели обыск, однако неизвестно, были ли обнаружены наркотические вещества. В конечном итоге полет разрешили.

Juice Wrld скончался на 22-м году жизни 8 декабря. По данным СМИ, у него случился приступ в международном аэропорту Чикаго, куда он прилетел из Калифорнии.

Когда на место происшествия прибыли врачи, он все еще был в сознании, но изо рта у него шла кровь. Рэпера в экстренном порядке доставили в больницу, где была констатирована смерть. Точная причина кончины на настоящий момент не сообщается.

После выхода дебютного сингла Хиггинса «Lucid Dreams» («Осознанные сновидения» — прим.) в 2017 году западные музыкальные издания назвали его восходящей звездой рэпа. Заглавная композиция заняла второе место в чарте Billboard Hot 100. В Youtube у нее почти 400 млн просмотров. Артист рассказывал, что сочинил хит в старшей школе. В качестве семпла он использовал «Shape of My Heart» Стинга.

«Осознанные сновидения — это способность видеть сны, но при этом контролировать свой разум, — пояснил Billboard концепцию релиза Juice. — Мне кажется, что если вы способны контролировать свои сны, у вас появляется больше сил и контроля над своим мышлением, как если бы вы могли постичь большее количество областей вашего сознания».

На следующий год после успеха пластинки музыкант стал частью лейбла Interscope. Диск «Goodbye & Good Riddance», вышедший в мае 2018 года, стал платиновым и занял четвертое место в хит-параде США. В прошлом году Хиггинс записал совместный студийный альбом «WRLD on Drugs» вместе с рэпером Future. В него вошли 13 треков, среди которых коллаборации с Young Thug, Lil Wayne, Young Scooter и Yung Bans. Следом он выпустил второй сольный альбом «Death Race for Love». Пластинки заняли соответственно второе и первое место в американском чарте, а Billboard присудил ему награду как «лучшему новому артисту». Он успел поработать со многими исполнителями первого эшелона, включая Lil Uzi Vert и Трэвиса Скотта.

2 декабря рэпер отпраздновал 21-летие. В Twitter он написал, что это был «один из его лучших» дней рождения, а также объявил, что будет праздновать всю неделю.

Примечательно, что мотивы смерти часто звучали в творчестве музыканта. Так, поклонники Juice обратили внимание на песню «Legends», в которой звучат следующие строчки: «Какой еще клуб 27 [список музыкантов, умерших в возрасте 27 лет — прим.]? Мы не доживем и до 21». По мнению некоторых фанатов, артист таким образом предрек собственную кончину. В этой же композиции он рассказал о проблемах с наркотиками и назвал себя «молодым, погибающим демоном».

Свои соболезнования по поводу смерти коллеги выразили Дрейк, Мик Милл, Rich the Kid, Дензел Карри и многие другие. В свою очередь Стинг назвал «Lucid Dreams» любимой версией своего хита «Shape of My Heart».