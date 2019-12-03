Миллиарды стримов: названы главные музыканты десятилетия

Сервис Spotify назвал самых популярных музыкантов 2010-х годов

Музыкальный сервис Spotify опубликовал список самых популярных исполнителей десятилетия. Первое место в рейтинге занял хип-хоп исполнитель Дрейк, чью музыку прослушали 28 млрд раз, второе — Эд Ширан благодаря хиту «Shape of You», а третьим стал рэпер Post Malone.

Крупнейший музыкальный стриминговый сервис Spotify подготовил список самых популярных исполнителей десятилетия. Лидером рейтинга стал канадский рэпер Дрейк, чьи композиции были прослушаны 28 млрд раз. Отмечается, что в течение последних десяти лет его музыка стояла на повторе у 248 млн уникальных пользователей. В мае 2010-го дебютный альбом Дрейка «Thank Me Later» стартовал на первом месте чарта Billboard 200, а год спустя такого же успеха достигла его вторая пластинка под названием «Take Care». Всего артист выпустил пять альбомов, 17 клипов и ряд синглов.

Творческий успех и размер заработка знаменитого канадца растет с каждым годом: в сентябре Forbes поместил его на третью строчку ежегодного рейтинга самых богатых рэперов. Ему удалось увеличить свое состояние на $75 млн не только благодаря музыке, но и с помощью серьезных вложений в производство крепкого алкоголя. На протяжении прошлого года Дрейк активно занимался развитием собственного бренда виски, а также получил высокую прибыль от гастролей и партнерства с ночным клубом в Лас-Вегасе.

«Каждый год мы хотим лучше готовиться к турам, лучше выступать и зарабатывать больше денег. Это моя цель на каждый год, естественно, помимо написания хорошей музыки», — говорил артист в интервью Forbes в 2013 году.

Вторым в списке главных исполнителей 2010-х стал британский поп-музыкант Эд Ширан, а его хит «Shape of You» возглавил рейтинг самых прослушиваемых песен. Композиция собрала 2,3 млрд прослушиваний на сервисе, опередив показатели отдельных треков Дрейка.

На третьем месте рейтинга разместился хип-хоп-исполнитель Post Malone, ставший широко известным в 2015 году после выхода его дебютного сингла «White Iverson». При этом рэпера официально признали самым популярным артистом 2019 года благодаря более чем 6,5 млрд прослушиваний.

Первой девушкой в списке главных исполнителей десятилетия стала американская певица Ариана Гранде, занявшая третье место в рейтинге 2019 года. Замкнул пятерку лидеров Эминем. Среди женщин помимо Гранде наибольшего успеха добились Рианна, Тейлор Свифт, Сиа и Бейонсе.

В список популярнейших песен 2010-х после «Shape of You» попали композиции «One Dance» Дрейка с участием Кайлы и WizKid, «Rockstar» Post Malone и 21 Savage, «Closer» Холзи и The Chainsmokers, а также «Thinking out Loud» Ширана.

В пятерке самых популярных исполнителей 2019 года оказались также Билли Айлиш, Эд Ширан и Bad Bunny. Чаще всего в этом году аудитория Spotify прослушивала композиции «Señorita» Камилы Кабельо и Шона Мендеса, «Bad Gguy» Билли Айлиш, «Sunflower» Post Malone и Swae Lee, «7 Rings» Арианы Гранде и «Old Town Road — Remix» Lil Nas X при участии Billy Ray Cyrus.

Самым популярным альбомом среди пользователей сервиса за 2019 год стал «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Билли Айлиш, которая в этом сегменте опередила Post Malone и его пластинку «Hollywood's Bleeding». Третьим по популярности стал альбом Арианы Гранде «Thank U, Next», четвертым — «No.6 Collaborations Project», и пятым — «Shawn Mendes» Шона Мендеса.

В ноябре в США прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии American Music Awards, лауреатов которой выбирали путем опроса слушателей. Главным событием церемонии стал триумф певицы Тейлор Свифт — если в прошлом году она увеличила количество наград до 24-х и опередила Уитни Хьюстон, то на этот раз она установила абсолютный рекорд, получив еще пять премий. Таким образом Свифт превзошла результат самого Майкла Джексона.

Участвуя в категории «Исполнитель года», исполнительница одержала победу в борьбе с Холзи, Арианой Гранде, Дрейком и Post Malone. За титул «Лучшей поп/рок исполнительницы» ей снова пришлось сразиться с Арианой Гранде, а также с Билли Айлиш. Они же стали ее главными конкурентками за победу в номинации «Лучший альбом». Лучшим музыкальным клипом слушатели признали ее видео на песню «You need to calm down» (за это звание также боролись Холи, Ариана Гранде, Билли Айлиш и рэпер Lil Nas X), а в категории «Любимый взрослый исполнитель» Свифт обошла группу «Maroon 5» и певицу Пинк.