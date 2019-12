Миллиарды стримов: названы главные музыканты десятилетия

Крупнейший музыкальный стриминговый сервис Spotify подготовил список самых популярных исполнителей десятилетия. Лидером рейтинга стал канадский рэпер Дрейк, чьи композиции были прослушаны 28 млрд раз. Отмечается, что в течение последних десяти лет его музыка стояла на повторе у 248 млн уникальных пользователей. В мае 2010-го дебютный альбом Дрейка «Thank Me Later» стартовал на первом месте чарта Billboard 200, а год спустя такого же успеха достигла его вторая пластинка под названием «Take Care». Всего артист выпустил пять альбомов, 17 клипов и ряд синглов.

Творческий успех и размер заработка знаменитого канадца растет с каждым годом: в сентябре Forbes поместил его на третью строчку ежегодного рейтинга самых богатых рэперов. Ему удалось увеличить свое состояние на $75 млн не только благодаря музыке, но и с помощью серьезных вложений в производство крепкого алкоголя. На протяжении прошлого года Дрейк активно занимался развитием собственного бренда виски, а также получил высокую прибыль от гастролей и партнерства с ночным клубом в Лас-Вегасе.

«Каждый год мы хотим лучше готовиться к турам, лучше выступать и зарабатывать больше денег. Это моя цель на каждый год, естественно, помимо написания хорошей музыки», — говорил артист в интервью Forbes в 2013 году.

Вторым в списке главных исполнителей 2010-х стал британский поп-музыкант Эд Ширан, а его хит «Shape of You» возглавил рейтинг самых прослушиваемых песен. Композиция собрала 2,3 млрд прослушиваний на сервисе, опередив показатели отдельных треков Дрейка.

На третьем месте рейтинга разместился хип-хоп-исполнитель Post Malone, ставший широко известным в 2015 году после выхода его дебютного сингла «White Iverson». При этом рэпера официально признали самым популярным артистом 2019 года благодаря более чем 6,5 млрд прослушиваний.

Первой девушкой в списке главных исполнителей десятилетия стала американская певица Ариана Гранде, занявшая третье место в рейтинге 2019 года. Замкнул пятерку лидеров Эминем. Среди женщин помимо Гранде наибольшего успеха добились Рианна, Тейлор Свифт, Сиа и Бейонсе.

В список популярнейших песен 2010-х после «Shape of You» попали композиции «One Dance» Дрейка с участием Кайлы и WizKid, «Rockstar» Post Malone и 21 Savage, «Closer» Холзи и The Chainsmokers, а также «Thinking out Loud» Ширана.

В пятерке самых популярных исполнителей 2019 года оказались также Билли Айлиш, Эд Ширан и Bad Bunny. Чаще всего в этом году аудитория Spotify прослушивала композиции «Señorita» Камилы Кабельо и Шона Мендеса, «Bad Gguy» Билли Айлиш, «Sunflower» Post Malone и Swae Lee, «7 Rings» Арианы Гранде и «Old Town Road — Remix» Lil Nas X при участии Billy Ray Cyrus.

Самым популярным альбомом среди пользователей сервиса за 2019 год стал «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Билли Айлиш, которая в этом сегменте опередила Post Malone и его пластинку «Hollywood's Bleeding». Третьим по популярности стал альбом Арианы Гранде «Thank U, Next», четвертым — «No.6 Collaborations Project», и пятым — «Shawn Mendes» Шона Мендеса.

В ноябре в США прошла ежегодная церемония вручения музыкальной премии American Music Awards, лауреатов которой выбирали путем опроса слушателей. Главным событием церемонии стал триумф певицы Тейлор Свифт — если в прошлом году она увеличила количество наград до 24-х и опередила Уитни Хьюстон, то на этот раз она установила абсолютный рекорд, получив еще пять премий. Таким образом Свифт превзошла результат самого Майкла Джексона.

Участвуя в категории «Исполнитель года», исполнительница одержала победу в борьбе с Холзи, Арианой Гранде, Дрейком и Post Malone. За титул «Лучшей поп/рок исполнительницы» ей снова пришлось сразиться с Арианой Гранде, а также с Билли Айлиш. Они же стали ее главными конкурентками за победу в номинации «Лучший альбом». Лучшим музыкальным клипом слушатели признали ее видео на песню «You need to calm down» (за это звание также боролись Холи, Ариана Гранде, Билли Айлиш и рэпер Lil Nas X), а в категории «Любимый взрослый исполнитель» Свифт обошла группу «Maroon 5» и певицу Пинк.