Заклятые враги: Человек-паук сразится с Веномом?

Согласно комиксам, Веном — один из главных противников Человека-паука. Опубликованная Томом Харди фотография дала фанатам надежду на то, что эти персонажи могут встретиться в продолжении киновселенной. Кроме того, такая ситуация не кажется утопией в условиях недавнего договора, заключенного между Sony и студией Marvel, которой владеет Disney.

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В конце сентября издание Deadline сообщило, что Человек-паук остался в кинематографической вселенной Marvel. Компания смогла заключить договор с Sony, которая владеем правами на героя.

«Я очень рад, что путь Человека-паука продолжится в нашей киновселенной, и наша студия, включая меня, сможет продолжить работу над ним», — заявил Кевин Файги, глава студии Marvel.

В частности, корпорации пришли к соглашению по третьему сольному фильму о Человеке-пауке. Пока название картины не разглашается, но уже известна точная премьеры фильма — 16 июля 2021 года. По некоторым данным, одним из продюсеров ленты снова станет Эми Паскаль, которая участвовала в создании первых двух фильмов с Томом Холландом в роли Питера Паркера.

«Это потрясающе. События в конце фильма «Человек-паук: Вдали от дома» приняли весьма неожиданный оборот, и теперь мы сможем узнать, к чему все это приведет. — сказала Паскаль. — Это соглашение пошло на пользу всем — студиям, франшизе и фанатам».

Отмечается, что студии пришли к договоренности после того, как Sony согласилась на то, что Disney будет финансировать 25% производственного бюджета картин о Человеке-пауке, что дает ей право на 25% выручки бокс-офиса соответственно. Изначально компания могла претендовать лишь на 5% кассовых сборов за первый день проката и прибыль от продажи мерчендайза.

Корпорация во главе с Бобом Айгером хотела договориться о 50-процентном участии в финансировании следующих лент, но получила отказ. В результате Disney решила вывести Файги из проекта, что, казалось, поставило крест на шансах появления Человека-паука в следующих частях франшизы Marvel. Позднее Sony подтвердила уход супергероя из Marvel, о чем сообщил директор компании Тони Винсикерра.

«Мы отлично поработали с Файги и Marvel над фильмами про Человека-паука, — приводит его слова Variety. — Мы пытались прийти к компромиссу. Парни в Marvel просто великолепны, и мы их очень уважаем. Но с другой стороны, в нашей компании тоже много прекрасных сотрудников, и Кевин не работал в одиночку».

Слухи о том, что Человек-паук в исполнении Тома Холланда может появиться в новой части «Венома», появились в СМИ в конце августа. В одном из интервью актер признался, что «с удовольствием бы снялся в фильме с Томом Харди», если бы у него когда-нибудь была такая возможность.

«Это действительно захватывающе, идеи, которые у нас есть, о том, как мы можем расширить мир Человека-паука и привнести в него новых персонажей, пересечь его с другими героями», — пояснил Холланд.

В то же время официальная информация на этот счет пока не поступала. Однако очевидно, что подобное сотрудничество принесет выгоду как и Sony, так и Marvel. Так, последний фильм о супергерое — «Человек-паук: Вдали от дома», спродюсированный Файги и Паскаль, собрал в прокате более $1 млрд. В то же время и собственные картины Sony смогут основательно пополнить кошелек — как минимум один большой прецедент в истории компании уже есть. Например, картина «Веном» с Томом Харди собрала в мировом прокате $856 млн.

В продолжении «Венома» Харди вернется к роли Эдди Брока, тело которого в первой части захватил инопланетянин. Съемки сиквела должны начаться в Лондоне в ноябре 2019 года.

Уже известно, что в расширенную вселенную Человека-паука, помимо «Венома 2», войдут «Морбиус» с Джаредом Лето, «Крэйвен-охотник», а также спин-офф про героинь Серебряный соболь и Черная кошка. Кроме того, известно о планах на ленту о команде суперзлодеев «Зловещая шестерка», однако на сегодняшний день проект отложен, и сольнике о супергероине Мадам Паутине от сценаристов Мэтта Сазама и Берка Шарплесса.