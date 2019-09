Наркотики и депрессия: как умер Кит Флинт из The Prodigy

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В конце 1980-х он познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом в рейв-клубе и впечатлился его музыкой. Прослушав некоторые композиции своего будущего напарника, Флинт вскоре настоял, чтобы тот основал собственную группу. Самого себя и своего друга Лироя Торнхилла он предложил в качестве участников подтанцовки.

Так в 1990-м была образована группа The Prodigy. Спустя шесть лет — в 1996-м — танцовщик Флинт впервые попробовал себя в качестве вокалиста, выступив в этом амплуа на треке «Firestarter».

В сопровождающем сингл видео Кит также предстал в своем новом образе, ставшем впоследствии фирменной маркой коллектива. Пирсинг, жирно подведенные черной тушью глаза и стоящие дыбом волосы кислотного цвета — сценический имидж артиста на долгие годы стал визитной карточкой культовых электронщиков.

Альбомы группы неоднократно возглавляли британские хит-парады. В 1994-м первое место занял альбом «Music For The Jilted Generation», в 1997-м — «The Fat Of The Land», в 2004-м эта же позиция досталось альбому «Always Outnumbered, Never Outgunned».

«В детстве мне приходилось всегда бороться за то, чтобы быть самим собой. А потом вдруг мне больше стало не нужно бороться. Теперь я смог спокойно быть таким, какой я есть», — рассказывал Флинт в интервью журналу FHM Magazine UK в 2015 году.

Помимо The Prodigy, Флинт занимался некоторыми сайд-проектами, включая FLINT и Clever Brains Fryin'. И хотя у группы бывали периоды творческого разлада, они продолжали радовать поклонников новыми релизами.

В прошлом году музыканты выпустили альбом «No Tourists», получивший хорошие отзывы критиков. Через несколько недель после возвращения из тура по Австралии в поддержку пластинки Флинт скончался.

В начале марта этого года артист был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Ему было 49 лет.

«Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной», — подчеркнул один из сотрудников полиции Эссекса.

Узнав о трагедии, лидер коллектива The Prodigy — диджей Лиам Хоулетт — опубликовал в официальном инстаграме группы запись, в которой признался, что не может поверить в произошедшее. Кроме того, он подчеркнул, что его коллега совершил самоубийство.

«Новость правдива. Я не могу поверить, что действительно произношу это, но наш брат Кит ушел из жизни, совершив самоубийство. Я в шоке, чертовски зол, растерян, а мое сердце разбито... Покойся с миром. Твой брат — Лиам», — написал Хоулетт.

По информации Daily Mail, музыкант за 48 часов до смерти пробежал пятикилометровый марафон и находился в «приподнятом настроении».

«Кит готовился к туру по Америке, поездки и выступления сильно изматывают физически, и он всегда занимался спортом, чтобы подготовиться к ним. Он казался жизнерадостным», — приводит слова соседа Флинта издание.

Согласно The Sun, за несколько дней до смерти музыкант выставил жилье на продажу за 1,5 миллиона фунтов стерлингов для раздела имущества с женой. В день гибели мужа — модель и диджей Маюми Каи — находилась в Японии. Пара поженилась в 2006-м, но спустя годы в их отношениях наступил кризис, и они разошлись.

Британские таблоиды утверждали, что музыкант впал в депрессию после разрыва с женой и, возможно, снова начал принимать наркотики. Сам Кит в интервью признавался в проблемах с алкоголем, запрещенными веществами и депрессии, от которых, по словам артиста, его спасла Каи.

«Меня не пугает то, кто я есть. Я лишь хочу однажды оглянуться и почувствовать, что я жил по-настоящему полной жизнью. Вот и все. Счастливые дни», — говорил он в интервью порталу Express.Co.

По мнению многочисленных поклонников музыканта, с уходом Флинта закончилась «большая и славная история The Prodigy». Фанаты попросили оставшихся участников группы не приглашать на место умершего певца кого-то другого, чтобы «не осквернять наследие» их товарища.