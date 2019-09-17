Наркотики и депрессия: как умер Кит Флинт из The Prodigy

50 лет назад родился вокалист The Prodigy Кит Флинт

17 сентября 2019 года солисту британской группы The Prodigy Киту Флинту могло бы исполниться 50 лет. «Газета.Ru» рассказывает о его трагическом уходе из жизни, вместе с которым завершилась целая эпоха электронной музыки.

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В конце 1980-х он познакомился с диджеем Лиамом Хоулеттом в рейв-клубе и впечатлился его музыкой. Прослушав некоторые композиции своего будущего напарника, Флинт вскоре настоял, чтобы тот основал собственную группу. Самого себя и своего друга Лироя Торнхилла он предложил в качестве участников подтанцовки.

Так в 1990-м была образована группа The Prodigy. Спустя шесть лет — в 1996-м — танцовщик Флинт впервые попробовал себя в качестве вокалиста, выступив в этом амплуа на треке «Firestarter».

В сопровождающем сингл видео Кит также предстал в своем новом образе, ставшем впоследствии фирменной маркой коллектива. Пирсинг, жирно подведенные черной тушью глаза и стоящие дыбом волосы кислотного цвета — сценический имидж артиста на долгие годы стал визитной карточкой культовых электронщиков.

Альбомы группы неоднократно возглавляли британские хит-парады. В 1994-м первое место занял альбом «Music For The Jilted Generation», в 1997-м — «The Fat Of The Land», в 2004-м эта же позиция досталось альбому «Always Outnumbered, Never Outgunned».

«В детстве мне приходилось всегда бороться за то, чтобы быть самим собой. А потом вдруг мне больше стало не нужно бороться. Теперь я смог спокойно быть таким, какой я есть», — рассказывал Флинт в интервью журналу FHM Magazine UK в 2015 году.

Помимо The Prodigy, Флинт занимался некоторыми сайд-проектами, включая FLINT и Clever Brains Fryin'. И хотя у группы бывали периоды творческого разлада, они продолжали радовать поклонников новыми релизами.

В прошлом году музыканты выпустили альбом «No Tourists», получивший хорошие отзывы критиков. Через несколько недель после возвращения из тура по Австралии в поддержку пластинки Флинт скончался.

В начале марта этого года артист был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Ему было 49 лет.

«Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не считается подозрительной», — подчеркнул один из сотрудников полиции Эссекса.

Узнав о трагедии, лидер коллектива The Prodigy — диджей Лиам Хоулетт — опубликовал в официальном инстаграме группы запись, в которой признался, что не может поверить в произошедшее. Кроме того, он подчеркнул, что его коллега совершил самоубийство.

«Новость правдива. Я не могу поверить, что действительно произношу это, но наш брат Кит ушел из жизни, совершив самоубийство. Я в шоке, чертовски зол, растерян, а мое сердце разбито... Покойся с миром. Твой брат — Лиам», — написал Хоулетт.

По информации Daily Mail, музыкант за 48 часов до смерти пробежал пятикилометровый марафон и находился в «приподнятом настроении».

«Кит готовился к туру по Америке, поездки и выступления сильно изматывают физически, и он всегда занимался спортом, чтобы подготовиться к ним. Он казался жизнерадостным», — приводит слова соседа Флинта издание.

Согласно The Sun, за несколько дней до смерти музыкант выставил жилье на продажу за 1,5 миллиона фунтов стерлингов для раздела имущества с женой. В день гибели мужа — модель и диджей Маюми Каи — находилась в Японии. Пара поженилась в 2006-м, но спустя годы в их отношениях наступил кризис, и они разошлись.

Британские таблоиды утверждали, что музыкант впал в депрессию после разрыва с женой и, возможно, снова начал принимать наркотики. Сам Кит в интервью признавался в проблемах с алкоголем, запрещенными веществами и депрессии, от которых, по словам артиста, его спасла Каи.

«Меня не пугает то, кто я есть. Я лишь хочу однажды оглянуться и почувствовать, что я жил по-настоящему полной жизнью. Вот и все. Счастливые дни», — говорил он в интервью порталу Express.Co.

По мнению многочисленных поклонников музыканта, с уходом Флинта закончилась «большая и славная история The Prodigy». Фанаты попросили оставшихся участников группы не приглашать на место умершего певца кого-то другого, чтобы «не осквернять наследие» их товарища.