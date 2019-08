Плейлист недели: Игги Поп, HAIM и Лана Дель Рей

Игги Поп — «James Bond»

«Она хочет быть твоим Джеймсом Бондом», — поет Игги Поп в своей новой песне. Незамысловатая гитарная партия, минималистичные ударные и труба — композиция рискует стать идеальным саундтреком к очередному фильму об агенте 007. Трек войдет в грядущий альбом музыканта «Free» (релиз 6 сентября). Две недели назад артист также выпустил короткий, но не менее притягательный заглавный трек-интро, в котором неожиданно открыл для себя эмбиент.

HAIM — «Summer Girl»

В своем новом клипе на песню «Summer Girl» сестры Хайм напоминают, что на дворе (несмотря на погоду) все-таки лето. В нем участницы группы встречают назойливого саксофониста и на протяжении всего видео снимают с себя по несколько слоев одежды. Режиссером ролика выступил небезызвестный Пол Томас Андерсон, ранее снявший девушкам клипы на синглы «Right Now», «Little of Your Love» и «Night So Long». В июне этого года постановщик выпустил музыкальное видео «Anima» к выходу нового альбома Тома Йорка.

«Summer Girl» — первая композиция HAIM со времен выхода их последнего альбома «Something to Tell You» в 2017 году. Над продакшном трека работал бывший участник группы Vampire Weekend Ростам.

Brockhampton — «I Been Born Again»

Калифорнийский хип-хоп-коллектив Brockhampton, кажется, поднял планку настолько высоко, что теперь и сам не может ее перепрыгнуть. В 2017 году музыканты выпустили сразу три альбома, провозгласили себя «главным американским бойзбэндом», а также удостоились сравнения с влиятельными рэп-объединениями, вроде Wu-Tang Clan и Odd Future. Новый трек «I Been Born Again» стал первым синглом группы после пластинки «Iridescence», вышедшей в 2018-м, и первым треком с их предстоящего лонгплея «Ginger». По звучанию композиция напоминает первую часть их трилогии «Saturation» и точно не претендует на что-то новое и экспериментальное.

Foals — «Black Bull»

Британцы Foals вернулись с новой песней «Black Bull» с предстоящей второй части лонгплея «Everything Not Saved Will Be Lost». Судя по треку, в отличие от предыдущего меланхоличного релиза, слушателей ждет больше страсти и агрессии в исполнении вокалиста Янниса Филиппакиса.

Clairo — «North»

Американская певица Клэр Коттрилл, более известная как Clairo, отметилась дебютной пластинкой «Immunity». Воздушный и нежный тин-поп, в котором артистка время от времени балуется автотюном. В 2017 году интернет-звезда выпустила виральный сингл «Pretty Girl», собравший более 30 млн просмотров на YouTube. Продюсированием альбома занимался ранее упомянутый Ростам.

Лана Дель Рей — «Norman Fucking Rockwell»

Провожать лето будем не только под новые альбомы Tool и Bon Iver, но и Ланы Дель Рей: 30 августа артистка выпустит долгожданную пластинку «Norman Fucking Rockwell», в которую войдут 14 треков. Помимо анонса певица также поделилась тизером, в котором можно услышать отрывки из новых песен и увидеть кадры будущих клипов. В начале года Лана выпустила пятиминутную балладу о любви с проникновенной лирикой «hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it».

Sleater-Kinney — «Can I Go On»

Американская группа Sleater-Kinney опубликовала песню «Can I Go On» с грядущего альбома «The Center Won't Hold» (релиз 16 августа). Спродюсировала запись, как и предыдущий заглавный трек, мультиинструменталистка Энн Кларк (St. Vincent).