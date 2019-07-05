Скандал в Ярославском театре: все уволены

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил об увольнении Алексея Туркалова с поста директора Российского государственного академического театра драмы имени Волкова. Вместе с тем он подчеркнул, что художественному руководителю театра Евгению Марчелли, у которого был публичный конфликт с Туркаловым, сделали выговор.

«В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю объявлен выговор», — сказал Мединский.

По словам чиновника, временно исполняющим обязанности директора театра станет главный бухгалтер. «Мы решили до 20 августа назначить исполняющим обязанности директора театра — это пока будет главный бухгалтер театра, заслуженный опытный работник», — цитирует Мединского ТАСС.

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Марчелли в свою очередь вскоре после заявления главы Министерства культуры принял решение о добровольном уходе с должности худрука. «Я написал заявление об уходе», — рассказал он журналистам.

Вместе с тем он назвал правильным тот факт, что «две стороны исчезают с поля боя». «Артисты, конечно, будут обижены [моим решением]. Но в данном случае они бились не за меня, а за театр. И театр победил», — добавил Марчелли.

Он также признался, что воспринял решение Минкультуры с радостью и считает его единственно верным в сложившейся ситуации.

Утром 5 июля артисты Театра имени Волкова, который был основан в 1750 году как первый профессиональный театр в России, устроили у здания учреждения митинг в поддержку Марчелли, ранее попросившего Мединского уволить Туркалова с поста директора. В ходе акции, согласно «Московскому комсомольцу», протестующие, в частности, планировали обсудить возникшие разногласия с городской администрацией, однако там от диалога с митингующими отказались, вместо этого вызвав для беседы самих Марчелли и Туркалова. По окончании встречи также было организовано общее собрание в помещении зрительного зала театра.

По информации СМИ, худрук и директор позднее были приглашены к главе Минкультуры для проведения серьезного разговора. Причиной их конфликта в прессе называется попытка объединить Ярославский театр и петербургский Александринский театр под вывеской «Первый национальный».

«Марчелли поддерживают только те, кто письмо подписал. А технические службы категорически все против: он все это безобразие закрутил. И большинство работников это понимают», — отметили работники учреждения, говоря о подробностях инцидента.

В письме, написанном Марчелли от имени театральной труппы на имя Мединского, утверждается, что Туркалов якобы не справляется с возложенными на него обязанностями. Среди прочего худрук подчеркнул, что директор уже более полугода находится с ним в состоянии перманентного конфликта.

«На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно ясно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим <…> Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит вас принять решение в его пользу», — заверил Марчелли.

Анонимный источник, в свою очередь, сообщил, что виновником разногласий между худруком и директором был именно сам худрук — он якобы считал себя «единоличным хозяином» и рассматривал Туркалова исключительно в качестве соперника.

«Потому что Марчелли всегда хотелось быть единоличным хозяином. Я вас уверяю, Туркалова не за что убирать. Он никого не уволил, ничего не испортил. Там одни эмоции, — пояснил источник. — Его помощницы ходили по театру и уговаривали. Просто в театре помимо артистов еще порядка 200 человек тоже считаются его работниками. И мы это не подписывали, потому что не считаем Туркалова в чем-то виноватым».

Отметим также, что Алексей Туркалов был назначен руководителем старейшего профессионального театра России в декабре 2018 года. На этом посту он сменил арестованного по делу «Седьмой студии» Юрия Итина. Что касается Евгения Марчелли, то должность художественного руководителя он занимал с февраля 2011-го.