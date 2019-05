Плейлист недели: Skepta, Майли Сайрус и Raveena

Skepta — «Bullet from a Gun»

Грайм-артист Джозеф Аденуга, известный как Skepta, стреляет словами похлеще, чем из автомата — спустя три года после успешного проекта «Konnichiwa» рэпер вернулся с новым альбом «Ignorance Is Bliss». Помимо жанровых композиций свежая пластинка отличается и новым для исполнителя звучанием: в отличие от предыдущих работ треки получились на редкость спокойными и неторопливыми. Всего в альбом вошло 13 песен, среди которых — гостевые куплеты Boy Better Know, Lancey Foux и других музыкантов.

Дензел Карри — «Ricky»

Рэперу из Флориды Дензелу Карри понадобилось меньше года, чтобы выпустить новый альбом «Zuu», и, кажется, прыгнуть выше головы ему все же не удалось. Да и на этот раз артисту выдалась действительно непростая задачка — после сильнейшей пластинки «TA13OO» Карри решил вовсе не заморачиваться с концепцией. Однако и без бенгеров не обошлось: чего стоят бодрые «Speedboat» и «Ricky». В записи пластинки также принял участие сам Рик Росс.

Американская поп-звезда Майли Сайрус отметилась новым мини-альбомом «She is Coming» — первым из грядущей музыкальной трилогии певицы. Вслед за пластинкой она представит релизы «She Is Here» и «She Is Everything». Над проектом работали ведущий дрэг-шоу «RuPaul's Drag Race» Ру Пол, продюсер Mike Will Made-It и рэперы Ghostface Killah и Swae Lee.

Metronomy — «Lately»

Британский электропоп-коллектив Metronomy выпустил клип на первую за три года песню «Lately». Режиссером видео выступил солист и автор всех песен группы Джо Маунт. Также музыканты анонсировали новый альбом, и, судя по композиции, он будет сделан в духе «Nights Out» 2008 года.

Муся Тотибадзе — «Разбегаюсь»

На прошлой неделе певица, актриса и просто красавица Муся Тотибадзе выпустила дебютный альбом «Мальчик», в котором чудесным образом совместила зажигательный электропоп и диско. Теперь одна из песен пластинки «Разбегаюсь» обзавелась красочным видеорядом. Где вы еще увидите поющего на беговой дорожке Александра Гудкова и Сергея Полунина?

Даниэль Воль — «Melt»

Каждой новой работой французский композитор Даниэль Воль творит настоящие чудеса. Новая пластинка »État» — девять невероятной красоты треков, в которых электроника плавно перетекает в акустические инструменты.

Raveena — «Stronger»

Восходящая звезда ар-н-би и соула — индийская певица Raveena представила новый альбом «Lucid» — плавные и атмосферные биты в сочетании с воздушным голосом вокалистки.

Элис Роки — «Loverboy»

Волна рэпа в России и не думает спадать. В этом стиле работает внушительное количество музыкантов, и, что приятно, среди них становится все больше женщин. Молодая исполнительница Элис Роки из Ростова-на-Дону (а там родился Баста) представила в этом году свой дебютный альбом «Цитадель кайфов», но на этом не остановилась. На этой неделе состоялся релиз сингла «Loverboy», который сочетает в себе модный трэповый бит и эстетику 80-х в синтезаторной «подложке».