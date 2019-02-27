Прогнулись под Disney: Капитан Марвел заткнула критиков

Руководство сайта-агрегатора рецензий кинокритиков Rotten Tomatoes изменил правила оценки ожиданий от выхода той или иной картины. Соответствующее решение было принято на фоне того, как рейтинг ожидания первого фильма Marvel с женщиной в главной роли «Капитан Марвел» резко опустился до «рекордных» для Marvel 27%.

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Одной из причин такого падения рейтинга стало интервью исполнительницы главной роли Бри Ларсон, которая посетовала на то, что ее фильмы оценивают в основном белые мужчины.

Глава компании Fandango, владеющей агрегатором, Пол Яновер заявил, что решение было принято в рамках борьбы за более конструктивные и полезные рецензии.

«Это не просто реакция на то, что «боже, вокруг кино поднимается шум», — сказал Яновер.

По его словам, удаление графы рейтинга ожидания было наиболее разумным ходом в ситуации, когда сайт запрудили комментарии «на грани троллинга».

Возмущение пользователей вызвало интервью, которое Ларсон дала темнокожей журналистке с инвалидностью Кие Браун. При этом, об интервью попросила сама Ларсон.

«Около года назад я стала обращать внимание на то, как обстоят дела с моим присутствием в СМИ, и на критиков, которые обозревают фильмы, и заметила, что преимущественно это белые мужчины», — сказала Ларсон.

Это предположение подтвердила профессор школы связи и журналистики USC Annenberg Стэйси Л. Смит, которая занимается вопросами инклюзивного образования.

«Продвигаясь вперед, я решила убедиться в том, что мое присутствие в прессе будет более инклюзивным», — сказала она.

Актриса подчеркнула, что для того, чтобы «соединить точки» ей понадобились силы, которые она получила, став Капитаном Марвел. Она подчеркнула, что из-за привилегий и возможностей, которые она получила вместе с ролью, она чувствует себя неудобно, так как не видит в многих из них необходимости.

Отвечая на вопрос о том, какими качествами должен обладать настоящий герой, актриса назвала понимание окружающего мира и того, что он не вращается вокруг потребностей человека.

Ларсон также заявила, что не искала той популярности, которую получила благодаря успеху фильма «Комната», посвященному матери и сыну, которых держал в заточении маньяк.

«Это побочный эффект от профессии и знак времени. Но любой дискомфорт, который я ощущаю, уравновешен пониманием того, что это дает мне возможность говорить за себя и за других», — отметила актриса.

Ларсон также поблагодарила за поддержку актрис Эмму Стоун и Дженнифер Лоуренс, а также всех своих «сестер», которых она узнала за последние несколько лет.

«Это сообщество схоже мыслящих людей, что стало настоящим даром», — подчеркнула она.

Актриса также подчеркнула, что пока не пошла в кинотеатр — не думала о том, что Капитан Марвел стала важным образом для девушек, благодаря тому, что не нуждается в помощи, а сама помогает другим.

«На второй минуте я рыдала и думала: «Почему я так много над этим плачу?». Это было из-за всех этих женщин-бойцов, которые были так самодостаточны», — отметила Ларсон.

По ее словам, она росла в другой обстановке и героем, с которым она ассоциировала себя, был Индиана Джонс. Превращение в одного из таких героев она назвала «мощным и захватывающим».

Она подчеркнула, что выход фильма о Капитане Марвел станет только началом подобных изменений. Ларсон заявила, что не считает саму картину ответом на поставленные вопросы, однако рассматривает ее как начало беседы о «другом пути».

«Для меня согласие на роль и увеличение собственной физической силы (для фильма Ларсон должна была пройти курс физических упражнений, — прим. «Газеты.Ru») уже сами по себе изменили меня и сделали сильной духовно. Надеюсь, это напомнит другим, какой бы путь они ни избрали, об их внутренней силе», — сказала она.

Ларсон также отметила, что чаще говорить о проблемах с критикой ее приучили семья и друзья, которых не устраивало то, что она держит свои проблемы при себе.

Решение агрегатора рецензий об отмене демонстрации рейтингов ожидания озадачило многих любителей кино, так как «Капитан Марвел» — далеко не первый фильм, который подвергался атаке интернет-троллей. Правда, это первый фильм Marvel, которого постигла подобная участь. При более подробном изучении можно заметить, что оценки «марвеловским» кинокомиксам на Rotten Tomatoes стабильно очень высокие — даже для фильмов не самого ранга. Это было объяснимо, если бы Fandango принадлежала Disney, однако 70% акции компании принадлежат NBCUniversal, а 30% владеет Warner Bros. — прямые конкуренты «ушастого» медиагиганта.