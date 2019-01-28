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«Продалась России»: участницу «Евровидения» обвинили в предательстве

Фаворитка украинского отбора на «Евровидение» выступит в России

Украинская певица Анна Корсун, наиболее известная как MARUV, даст два сольных концерта на территории России. Данное решение фаворитки отбора на «Евровидение» возмутило многих поклонников артистки, посчитавших, что девушка совершила предательство.

Лидер украинского отбора на «Евровидение» Анна Корсун, наиболее известная как MARUV, даст два сольных концерта на территории России. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме. Выступления популярной певицы состоятся в апреле в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мой первый сольный концерт!» — написала MARUV в социальных сетях, попутно пообещав, что на ее выступлениях будет «жарко».

В сентябре прошлого года певица выпустила альбом «Black Water», который пришелся по душе ее поклонникам. В комментариях к записи о концертах фанаты поблагодарили Анну за хорошую музыку и поздравили ее с первым сольником. Впрочем, не обошлось и без постов на политическую тему: многие пользователи, в частности, раскритиковали певицу за желание выступать в России.

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«Оставайтесь в Украине, они нам совсем не братья. Что вы так быстро продались?» — написала в комментариях одна из подписчиц Анны.

«Как можно представлять Украину на «Евровидении», если выступаешь в стране-агрессоре и ведешь там сольники?»

— возмутился другой пользователь.

Более лояльные поклонники артистки попытались успокоить своих соотечественников, отметив, что MARUV едет в Россию, чтобы «заработать денег, которые потратит на родине».

Известно, что певица заменила в национальном отборе на «Евровидение» исполнительницу TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая 22 января по неизвестным причинам передумала выдвигать свою кандидатуру на участие в конкурсе.

MARUV в свою очередь опубликовала на YouTube клип на песню «For You», с которой она выступала в национальном отборе. Видео на созданную совместно с турецким диджеем Фаруком Сабанчи композицию уже набрало более 600 тыс. просмотров.

Ранее Корсун пела в составе группы «The Pringlez», которая заняла третье место в российском музыкальном конкурсе «Новая волна-2015». Широкую известность девушке принес клип на трек «Drunk Groove», который набрал более 80 миллионов просмотров на Youtube.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском городе Тель-Авив, а финал шоу состоится 18 мая. Решение о том, кто из артистов будет выступать за Россию, примет специальное экспертное жюри. По данным СМИ, представителем нашей страны на главном песенном конкурсе Европы может стать известный поп-исполнитель Сергей Лазарев.

Сообщается, что певец выступит с официальным заявлением в конце января. Подозрение поклонников и СМИ о возможном участии Сергея в состязании вызвал тот факт, что в гастрольном графике артиста на май этого года отсутствуют какие-либо концерты. По мнению экспертов, участие в грядущем «Евровидении» является прекрасной возможностью для 35-летнего вокалиста взять реванш за обидное поражение трехлетней давности — в 2015-м Лазарев, напомним, занял на шоу третье место с композицией «You Are the Only One».

Как и в 2016 году, организацией выступления Лазарева должна заняться команда народного артиста Филиппа Киркорова, которая состоит из греческих композиторов и хореографов. В своих ранних интервью исполнитель отмечал, что решится повторно принять участие в «Евровидении» только в том случае, если он будет уверен, что его песня принесет стране победу.

Среди артистов, которые, согласно слухам, могут выступить в Израиле вместо Лазарева, значатся Ольга Бузова, Александр Панайотов, Manizha, Егор Крид, а также Филипп Киркоров и Елена Темникова, ранее уже пробовавшие себя на конкурсе.

Кандидатуру Киркорова, к слову, поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

«Киркоров жадный. Жадный до победы. У него крутые шоу, он все также прекрасно поет, в тусовке конкурса он уже давно свой. На мой взгляд, пришло время опыту взять верх на «Евровидении» и снова России после победы Димы Билана заполучить хрустальный микрофон, на сей раз с помощью Филиппа Киркорова», — цитирует Манукяна »Экспресс-газета».