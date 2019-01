«Продалась России»: участницу «Евровидения» обвинили в предательстве

Лидер украинского отбора на «Евровидение» Анна Корсун, наиболее известная как MARUV, даст два сольных концерта на территории России. Об этом она рассказала на своей странице в инстаграме. Выступления популярной певицы состоятся в апреле в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мой первый сольный концерт!» — написала MARUV в социальных сетях, попутно пообещав, что на ее выступлениях будет «жарко».

В сентябре прошлого года певица выпустила альбом «Black Water», который пришелся по душе ее поклонникам. В комментариях к записи о концертах фанаты поблагодарили Анну за хорошую музыку и поздравили ее с первым сольником. Впрочем, не обошлось и без постов на политическую тему: многие пользователи, в частности, раскритиковали певицу за желание выступать в России.

Реклама

«Оставайтесь в Украине, они нам совсем не братья. Что вы так быстро продались?» — написала в комментариях одна из подписчиц Анны.

«Как можно представлять Украину на «Евровидении», если выступаешь в стране-агрессоре и ведешь там сольники?»

— возмутился другой пользователь.

Более лояльные поклонники артистки попытались успокоить своих соотечественников, отметив, что MARUV едет в Россию, чтобы «заработать денег, которые потратит на родине».

Известно, что певица заменила в национальном отборе на «Евровидение» исполнительницу TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая 22 января по неизвестным причинам передумала выдвигать свою кандидатуру на участие в конкурсе.

MARUV в свою очередь опубликовала на YouTube клип на песню «For You», с которой она выступала в национальном отборе. Видео на созданную совместно с турецким диджеем Фаруком Сабанчи композицию уже набрало более 600 тыс. просмотров.

Ранее Корсун пела в составе группы «The Pringlez», которая заняла третье место в российском музыкальном конкурсе «Новая волна-2015». Широкую известность девушке принес клип на трек «Drunk Groove», который набрал более 80 миллионов просмотров на Youtube.

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском городе Тель-Авив, а финал шоу состоится 18 мая. Решение о том, кто из артистов будет выступать за Россию, примет специальное экспертное жюри. По данным СМИ, представителем нашей страны на главном песенном конкурсе Европы может стать известный поп-исполнитель Сергей Лазарев.

Сообщается, что певец выступит с официальным заявлением в конце января. Подозрение поклонников и СМИ о возможном участии Сергея в состязании вызвал тот факт, что в гастрольном графике артиста на май этого года отсутствуют какие-либо концерты. По мнению экспертов, участие в грядущем «Евровидении» является прекрасной возможностью для 35-летнего вокалиста взять реванш за обидное поражение трехлетней давности — в 2015-м Лазарев, напомним, занял на шоу третье место с композицией «You Are the Only One».

Как и в 2016 году, организацией выступления Лазарева должна заняться команда народного артиста Филиппа Киркорова, которая состоит из греческих композиторов и хореографов. В своих ранних интервью исполнитель отмечал, что решится повторно принять участие в «Евровидении» только в том случае, если он будет уверен, что его песня принесет стране победу.

Среди артистов, которые, согласно слухам, могут выступить в Израиле вместо Лазарева, значатся Ольга Бузова, Александр Панайотов, Manizha, Егор Крид, а также Филипп Киркоров и Елена Темникова, ранее уже пробовавшие себя на конкурсе.

Кандидатуру Киркорова, к слову, поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

«Киркоров жадный. Жадный до победы. У него крутые шоу, он все также прекрасно поет, в тусовке конкурса он уже давно свой. На мой взгляд, пришло время опыту взять верх на «Евровидении» и снова России после победы Димы Билана заполучить хрустальный микрофон, на сей раз с помощью Филиппа Киркорова», — цитирует Манукяна »Экспресс-газета».