«Недовольный властью»: в Крыму осквернили памятник

В Симферополе работники коммунальной службы оперативно очистили памятник «Вежливым людям», который накануне облил красной краской мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу администрации города Наталью Маленко.

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«Выражаю признательность работникам <...>, которые в течение 30 минут после происшествия прибыли на место и вернули памятнику «Вежливым людям» первоначальный облик», — написала Маленко в фейсбуке.

Она также уточнила, что правоохранительные органы Крыма задержали нарушителя. На данный момент в отношении него составлен административный протокол о нахождении в нетрезвом состоянии в общественном месте. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «вандализм».

Кроме того, в своем обращении Наталья предупредила местных жителей о возможных «провокациях» со стороны «сопредельного государства».

«Разделяю с горожанами негодование по поводу данной ситуации и призываю быть бдительными, ведь со стороны сопредельного государства можно ожидать любых провокаций», — заявила Маленко.

Как передает телеканал «Вести. Крым», задержанный мужчина в возрасте около 35 лет объяснил свои действия недовольством властью.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя инцидент, предположил, что мужчина, обливший краской памятник «Вежливым людям», мог поддаться на уловки украинской пропаганды.

«Тут может быть два варианта событий. Первый — человек просто в неадекватном состоянии с комплексом Герострата (термин в психиатрии; стремление человека прославиться антиобщественными поступками), поэтому надо понять его социальный статус, — заявил политик.

— Второе развитие событий — это действие пропаганды на те единицы, которые еще остались в Крыму и являются приверженцами украинского нацизма. Мужчина мог поддаться на посулы или уловки пропаганды. Хотя я думаю, что второй вариант менее имеет право на жизнь».

Он также подчеркнул, что памятник «Вежливым людям» имеет символическое значение для всех жителей Крыма: «Это первый символ «Крымской весны». Я вижу, как буквально ежедневно десятки людей подходят к памятнику, возлагают цветы, фотографируются. Это очень серьезный символ».

Памятник «Вежливым людям» был установлен в Крыму рядом со зданием парламента в июне 2016 года после событий 2014-го. Тогда, 27 февраля 2014 года был установлен контроль над зданием Верховного совета и правительства Автономной республики Крым.

В последующие дни были поставлены под контроль и другие стратегически важные объекты на полуострове, включая аэропорт в Симферополе. Кроме того, в день проведения референдума по вопросу о присоединении Крыма к России 16 марта 2014 года активисты помогали обеспечить порядок и безопасность. Бронзовый памятник состоит из фигуры воина в полном вооружении, девочки с цветами и котенка, трущегося у ног солдата. Автором работы является советский и российский скульптор, народный художник России Салават Щербаков.

Ранее экспертная комиссия министерства культуры Украины одобрила демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову, который расположен перед Киевским военным лицеем имени Ивана Богуна. Известно, что его планируют передать в музей в Швейцарии.

«Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии на Украине. По предварительной договоренности, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова», — говорится в пресс-службе Украинского института национальной памяти.

В декабре прошлого года экспертная комиссия министерства культуры Украины единогласно приняла решение о переносе памятника Александру Суворову со двора Киевского военного лицея. Во времена СССР учебное заведение носило имя российского полководца.