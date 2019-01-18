«Оботрись и подучи матчасть»: Соловьев разругался с Чубайсом

Журналист Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» раскритиковал главу Роснано Анатолия Чубайса за его высказывания об энергоэффективности экономики на Гайдаровском форуме. Чубайс назвал Россию бедной и энергорасточительной страной.

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«Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире», — сказал на выступлении глава «Роснано». — Мир продолжает наращивать энергоэффективность, а мы продолжаем оставаться в том же месте».

Он предложил два способа решения задачи, однако оба назвал «крайне болезненными». К примеру, одним из возможных вариантов, по мнению Чубайса, является повышение тарифов на электроэнергию, предложив при этом увеличить финансовую нагрузку на богатых.

Соловьев в ответ на это привел собственные статистические данные об энергопотреблении разных стран.

«Слушайте, я, конечно, понимал, что Чубайс ни черта не понимает, но что ему даже лень посмотреть таблички...» — сказал Соловьев.

Видеозапись этого эфира была опубликована на странице Анатолия Чубайса в фейсбуке, политик сопроводил публикацию едким комментарием в адрес журналиста, в котором посоветовал тому «обтереться» и «подучить матчасть», так как, по его словам, Соловьев перепутал понятия электровооруженности и энергоемкости.

«Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В.Р. Соловьев не вступить в дискуссию об энергоэффективности, спрашиваем мы, простые телезрители? Нет, не мог не вступить — отвечает лично сам эксперт, — съязвил политик. — И вступает! Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца — какая глубина, какая точность, какая страсть — человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь!»

Председатель правления «Роснано» отметил, что ведущий приводил данные по электровооруженности. Однако, ко словам Чубайса, он в своей речи имел в виду энергоэффективность экономики, которая «оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива».

«Владимир Рудольфович, не расстраивайтесь. Не в первый раз. Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и снова вперед! Ждем вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших голубых телевизоров», — заключил Чубайс

Позже Владимир Соловьев, беседуя с корреспондентом ФАН, предположил, что Чубайс слышал только фрагмент эфира, а потому его выводы неуместны.

«Чубайс как всегда попытался отшутиться, при этом, как это часто бывает, весь материал не слышал. Поэтому ничего, кроме мелочных личностных оскорблений, которые являются стилем Чубайса всю его жизнь, он породить не смог. Пусть послушает весь эфир. И услышит вполне конкретные вопросы к нему», — сказал Соловьев.

Он также напомнил, что граждане Российской Федерации вынуждены платить за подключение электроэнергии, в то время как граждане многих других стран избавлены от этой необходимости.

В конце декабря прошлого года на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий и политолог Дмитрий Куликов запустил стакан с водой в польского эксперта Якуба Корейбу, который его перебивал. Корейбе удалось увернуться, спрятавшись за стойку. Сам Куликов позже заявил, что намеренно промахнулся.

На вопрос Якуба, считается ли «нормальным» такое поведение со стороны Куликова, ведущий Владимир Соловьев ответил: «Нормально, если бы попал», а также рекомендовал польскому эксперту «сменить регистр» и перестать мешать коллегам, когда они высказываются. Однако Якуб продолжил перебивать Куликова, после чего, Соловьев заявил:

«Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провалятся в пятую точку. Орите у себя в Польше!»

После инцидента Якуб у себя в фейсбуке обвинил телеведущего в непрофессионализме.

«В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Корейба в свойственной ему манере доносил свою позицию, перебивая Дмитрия Куликова. Тот, не имея других аргументов в споре, бросил в Якуба стакан. Выходка не только не была осуждена в студии, наоборот — ведущий программы поддержал неэтичное поведение Куликова», — написал он.

За несколько дней до этого Соловьев в эфире радиопередачи «Полный контакт» раскритиковал певца Прохора Шаляпина, который последнее время часто посещал различные ток-шоу.

«Я единственное, что знаю про Прохора Шаляпина благодаря Андрею Малахову, — что это непонятное существо встречается с Виталиной Цымбалюк-Романовской. И с каких пор Цымбалюк-Романовская стала пианисткой и какая она пианистка, я совсем не знаю, — цитирует его «Комсомольская правда». — Мужик, который с радостью рассказывает, что он сделал маленькую операцию, поправив себе носик».