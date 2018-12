Жанель Монэ, Канье Уэст и Мицки: лучшие альбомы года

Жанель Монэ — «Dirty Computer»

Спустя восемь лет после дебютного «The ArchAndroid» и «The Electric Lady» (2013), прошедших почти незамеченными для публики, американской певице Жанель Монэ все же удалось забраться на Олимп и произвести настоящий фурор на современной поп-сцене. В апреле этого года вышел ее третий, и, пожалуй, самый «прорывной» релиз за всю карьеру под названием «Dirty Computer».

Что касается жанрового своеобразия, то Монэ удается изящно балансировать на стыке соула, ар-н-би, фанка и хип-хопа (а рэп она читает не хуже, чем поет). Внушает доверие и список приглашенных гостей: в записи приняли участие Стиви Уандер, Брайан Уилсон из The Beach Boys, Фаррелл Уильямс, Граймс и Зои Кравиц, а легендарный Принс (!) написал синтезаторную партию для сингла «Make Me Feel». С таким трофеем у шестикратной номинантки «Грэмми» есть все шансы заполучить заветную статуэтку.

Мицки — «Be the Cowboy»

Американская певица японского происхождения и любимица Игги Попа Мицки Мияваки продолжает захватывать современную инди-рок сцену. В 2018-м она выпустила пятый студийный альбом «Be the Cowboy», ставший одним из самых обсуждаемых релизов года.

Мицки — тот самый случай, когда хрупкий и нежный голос вокалистки не создает противоречий, а наоборот, чувствует себя свободно в объятьях местами грубых гитарных риффов. На этот раз артистка полностью погрузилась в поп-звучание (и даже диско), построенное вокруг синтезаторов, а не гитар. По сравнению с не менее успешным «Puberty 2» (2016), трибьютом вечной юности и неопределенности, новая пластинка вышла куда более эмоциональной и лиричной. В ней певица рассказывает об одиночестве, разбитом сердце и посттравматических отношениях — и каким-то чудным образом остается человечной.

Blood Orange — «Negro Swan»

С момента выхода «Freetown Sound» в 2016 году британский музыкант Девонте Хайнс, выступающий под псевдонимом Blood Orange, с головой ушел в продюсирование (сотрудничал с HAIM и Blondie), параллельно с этим работая над новой пластинкой.

«Negro Swan» — самый лаконичный и выдержанный альбом Дева, гармоничное движение в сторону осмысленного соула и одновременно сильное высказывание. По словам артиста, релиз стал связующим звеном между «Cupid Deluxe» и «Freetown»; в нем автор обращается к собственному детству, травле в школе, проблемам расизма и квир-сообщества. Жанровая эстетика альбома выходит за рамки привычного соула: Дев успешно сочетает фанк 80-х с колоритным хип-хопом в исполнении A$AP Rocky («Chewing Gum»), а местами звучит как культовые ритм-н-блюз артисты, вроде Рика Джеймса и Марвина Гэя.

Дин Блант — «Soul On Fire»

Один из самых самобытных музыкантов современной авангардной сцены и ее главный мистификатор британец Дин Блант в этом году прервал четырехлетнее молчание и выпустил пластинку «Soul On Fire».

После мрачного лонгплея «Black Metal» (2014) он продолжает бороться с собственными демонами, но уже весьма лаконичным способ — с помощью 10 треков продолжительностью не более 17 минут. Сборник из запутанных, разрозненных и местами сыроватых композиций — все то, за что так любят и одновременно ненавидят Бланта. «Я даже не стараюсь», — произносит артист в одной из песен в свойственной ему расслабленной манере. Если после прослушивания у вас осталось ощущение недосказанности, поздравляем, значит, вы все сделали правильно!

Ив Тюмор — «Safe in the Hands of Love»

После выхода «When Man Fails You» и «Serpent» в 2016 году критики прозвали Ива Тюмора новым Дином Блантом и Джеймсом Ферраро. В этот раз восходящая звезда экспериментальной независимой сцены решительно доказывает обратное, выдав что-то неожиданное даже для самого себя.

Третья пластинка «Safe in the Hands of Love» звучит куда разнообразнее в отличие от двух предыдущих: в песне «All the Love We Have Now» музыкант миксует поп и диско, а в «Lifetime» превращается в настоящую рок-звезду и не стесняется перегружать сингл ударными. Новый Тюмор — попытка найти гармонию в шуме и компромисс между экспериментальной и поп-составляющей. В итоге получилась самая что ни на есть горючая смесь из беспощадного «нойза», сквозь который прорывается гипнотический вокал Ива.

Kids see ghosts — «Kids see ghosts»

В 2018-м Канье Уэст и Кид Кади наконец-то забыли обо всех разногласиях и выдали самую настоящую бомбу — совместную пластинку «Kids see ghosts», о которой поклонники могли лишь только мечтать.

Продолжая традицию легендарного «808s & Heartbreak», Канье не перестает экспериментировать со звуком: например, в треке «Feel the Love» вместо традиционного куплета он имитирует стрельбу из автомата с помощью аддлибов или делает из рождественской песни 30-х настоящий бенгер, использовав композицию в качестве сэмпла к «4th Dimension». Но главная ценность альбома заключается в другом. Релиз стал знаковым не только для рэп-тандема в целом, но и для каждого музыканта по отдельности. «Я чувствую себя свободным», — произносит Уэст в одной из строчек. Свободным от общественного мнения, затянувшейся депрессии и собственных призраков.

Death Grips — «Year of the Snitch»

Еще после выхода дебютного «The Money Store» в 2012-м, получившего хвалебные отзывы от критиков, казалось, что музыканты из Death Grips готовы разрушать все на своем пути. Новая пластинка «Year of the Snitch» не является исключением.

Коллектив продолжает гнуть свою линию, и создается впечатление, что им плевать на современные музыкальные тенденции. 37-минутная психоделия, местами перетекающая в беспощадный хардкор, перегруженная звуком и агрессивным вокалом Стефана Бернетта, точно не укладывается ни в один из возможных жанров (вот почему называть их хип-хоп исполнителями язык не поворачивается). «Кибер-нойз-панк-рэп», — такое название дало группе издание Rolling Stones, и это пока самое лучшее описание.

Саба — «Care for me»

Открытие года и один из самых ярких представителей хип-хоп сцены — 24-летний рэпер из Чикаго Тадж Малик Чендлер, выступающий под псевдонимом Саба, в 2018-м прыгнул выше головы. По сравнению с предыдущим релизом «Bucket List Project» пластинка получилась более мрачной, и это неудивительно: «Care for me» — первая работа Сабы после смерти его двоюродного брата. В ней артист рефлексирует на темы одиночества, непонимания и собственного творчества. А, как известно, превратить внутреннюю боль в искусство могут только настоящие художники.

Луна — «Заколдованные сны»

Украинская певица Кристина Бардаш, выступающая под псевдонимом Луна, выпустила в этом году, пожалуй, лучший русскоязычный поп-альбом — вторую часть дилогии «Остров свободы» под названием «Заколдованные сны».

Слегка наивная лирика в сочетании с воздушным голосом Луны и космическими клавишами Андрея Латика погружают слушателя в колдовской сон. Сама артистка описала пластинку как историю любви, состоящую из 11 композиций. В ней исполнительница продолжает эксплуатировать наследие прошлых десятилетий, например, в песне «Спящая красавица» отсылает к творчеству легендарной группы «Кино». «Мой папа — огонь, моя мама — река», — поет Луна. И как тут не поверишь?

Робин — «Honey»

В октября это года шведская певица Робин представила долгожданную (первую за восемь лет!) сольную пластинку «Honey», в которой в очередной раз доказала: электронной поп-сцене ее действительно не хватало.

Глубокая, чувственная, трогательная и вместе с тем заставляющая пуститься в пляс музыка — своего рода способ исцеления для самой артистки, для которой создание альбома пришлось не на самый простой период в жизни. Робин искусно выводит личную драму на танцпол и рассказывает историю, в которой на каждое разбитое сердце в конечном счете находится искупление.