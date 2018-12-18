Реинкарнация ужастиков: названы лучшие хорроры года

Эксперты Screen Rant составили список главных фильмов ужасов 2018 года. Первое место в рейтинге они присудили «Реинкарнации» Ари Астера, назвав ленту одним из лучших хорроров за последнее время. Главную роль (Энни Грэхэм) в картине сыграла актриса Тони Коллет, известная по ужастику «Шестое чувство». По сюжету «Реинкарнации» у Энни умирает властная мать, и девушка пытается справиться со своими смешанными чувствами горя и гнева. Жуткая угнетающая атмосфера и открывающиеся с каждым днем новые ужасные секреты начинают разрушать семью. Согласно экспертам, данная работа Астера настолько угнетающе действует на нервную систему, что во второй раз смотреть его вряд ли захочется.

Вторым в рейтинге стал вышедший весной фантастический триллер «Тихое место». Фильм, снятый Джоном Красински, показывает мир, наполненный дикими монстрами — они полностью слепы, но имеют чрезвычайно острый слух. Среди этих тварей умудряется выживать пара с двумя детьми. Люди приспосабливаются к такому соседству: оснащают дом звукоизоляцией, общаются с помощью системы специальных жестов, а ходят только босиком. Одну из главных ролей в «Тихом месте» сыграла актриса Эмили Блант, которая впоследствии получила награду MTV, победив в номинации «Лучшая роль в фильме ужасов». Самое страшное, что предстоит ее героине — родить ребенка, не издав ни звука. В противном случае — «тихое место» перестанет быть таковым, и монстры атакуют дом семейства.

В первую тройку списка также вошла «Суспирия» итальянского режиссера Луки Гальяно, ремейк одноименного фильма Дарио Ардженто, вышедшего в 1977 году. По словам критиков, эти картины отличаются настолько, что новая «Суспирия» почти не похожа на ремейк: выдает только название. Сюжет развивается в разделенном Берлине 70-х годов и повествует об истории американской танцовщицы Сьюзи Бэннион в исполнении Дакоты Джонсон. Девушка приезжает в Германию обучаться мастерству танца в старой балетной школе. В ночь приезда Сьюзи не удается попасть в здание школы, но она видит, как из него выбегает девушка, позднее оказывается, что она была жестоко убита. Наутро Сюзи принимают, и она приступает к занятиям — но уже вскоре осознает, что в пансионате происходит что-то неладное. Саундтрек новой «Суспирии», написанный британским музыкантом и фронтменом группы Radiohead Томом Йорком, к слову, удостоился «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Четвертой в рейтинге оказалась картина «Истории призраков», одну из главных ролей в которой сыграл Мартин Фриман. В основу фильма была положена пьеса Джереми Дайсона и Энди Наймана, в свое время номинированная на театральную премию Лоуренса. Найман также сыграл в ленте одну из главных ролей, перевоплотившись в профессора психологии Гудмана. В качестве профессионального скептика персонажа приглашают выслушать и «развенчать» три леденящих голову рассказа о сверхъестественном от трех разных свидетелей — ночного сторожа, подростка и бизнесмена. «Истории призраков» — это антологическое произведение, в котором постепенно раскрываются ужасающие и интригующие загадки.





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Первую пятерку закрывает боевик «Выжившая», для съемок которого требовалось так много искусственной крови, что ее запасы все время заканчивались. В основу сюжета режиссер и продюсер Корали Фаржеа поставила историю девушки Джен, которую сыграла Матильда Анна Ингрид Лутс. Ее романтический отпуск с женатым парнем превращается в кошмар после того, как к ним присоединяется группа друзей. Девушка ведет себя довольно нескромно, чем провоцирует животный интерес мужской компании. Жестоко изнасилованная, избитая и оставленная умирать Джен возвращается, чтобы отомстить обидчикам. Дословно с английского языка название фильма так и переводится — «Месть».

В десятку лучших фильмов ужасов 2018 года также попал фильм «Мэнди» с Николасом Кейджем в главной роли. В данном хорроре знаменитый артист разбрызгивает кровь по всему лицу, много кричит и вступает в битву с бензопилой. При этом — согласно законам жанра — начинается картина со спокойных сцен жизни счастливой пары Рэда и Мэнди Миллер (Кейдж и Андреа Райзборо). Влюбленные выбрали для себя мирную изолированную жизнь в лесу, но однажды на них нападает группа демонических байкеров и бешеных культистов.

Экранизация романа Джеффа Вандермеера «Аннигиляция» привлекла внимание экспертов необычным сюжетом. Странная энергетическая волна, исходящая от маяка, постепенно искажает и деформирует окружающую местность, и несколько групп разведки не возвращаются назад, после чего компания женщин-ученых отправляется на поиски источника опасной области. Это происходит незадолго до столкновения с деформированными гибридами, скрывающимися в зоне, — включая максимально жуткого медведя, который впоследствии может прийти к зрителю в ночных кошмарах.

Ужасную саму по себе тему войны создатели боевика «Оверлорд» решили дополнить нацистскими зомби. В фильме Джулиуса Эйвери рассказывается о группе американских солдат, которым предстоит выполнить опасную миссию в оккупированном немцами французском городе времен Второй мировой войны. С развитием сюжета они понимают, что нацисты используют в своих эксперимента местных жителей и найденные трупы солдат. «Оверлорд» наполнен кровавыми сценами с четкой последовательностью действий, находя место для ярких сюжетных линий, что заставляет зрителя переживать за персонажей.

«Маленький незнакомец» ирландского режиссера Ленни Абрахамсона попал в топ-лист благодаря нестареющей классике — теме старинного поместья с происходящими в нем ужасами. Летом 1947 года доктора Фарадея в исполнении Донала Глисона вызывают к пациентке в Хандредс-Холл, где его мать когда-то работала горничной. Хандредс-Холл уже более двух столетий является домом семьи Айрес и сейчас находится в упадке, а его обитатели (за исключением горничной) вроде бы ничего не замечают. По мере того, как Фарадей проникает в сердце семьи Айрес, некогда великий дом начинает изводить своих жителей сверхъестественными явлениями.

В списке также был отмечен «Хэллоуин» режиссера Дэвида Гордона Грина. Фильм является прямым продолжением одноименной ленты 1978 года, игнорируя всю дальнейшую череду сиквелов. Роль Лори Строуд играет Джейми Ли Кертис, вернувшаяся во франшизу после картины «Хэллоуин: Воскрешение». Новый «Хэллоуин» как бы обнуляет события предыдущих частей саги и предназначается, главным образом, для фанатов. Это стремительное, чуть более комичное, но по-прежнему острое кино про маньяка Майка Майерса.