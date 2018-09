Коротко и неясно: «Голос. 60+» не может найти себя

Стартовал первый сезон вокального проекта «Голос. 60+», который представляет собой своеобразный спин-офф флагманского шоу «Голос». В проекте принимают участие люди не позднее 1958 года рождения. В конце августа Первый канала объявил наставников, среди которых оказались, как старые знакомые, так и новые лица.

Реклама

Первая проба нового формата оказалась очень короткой — всего четыре выпуска. Наставники отбирают всего по четыре конкурсанта на слепых прослушиваниях, которые продолжатся в течение двух эпизодов. Затем состоится раунд нокаутов и после этого — финал. Также создатели шоу ввели возможность выбрать лучшего преподавателя сезона.

Одной из главных интриг премьеры сезона стало, как себя покажет Лев Лещенко, до этого не принимавший участие ни в одной из версий проекта.

Вместе с Львом Валерьяновичем в жюри вошли Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе. Если Агутин с Пелагеей попробовали себя уже во всех вариациях шоу, то Меладзе был наставником только в «Голосе. Дети».

В любом случае, для всего квартета «Голос. 60+» стал чем-то новым, и крайне интересно было проследить за поведением наставников в общении с конкурсантами, которые все без исключения были старше трех членов жюри. В этом отношении проще всего было 76-летнему Лещенко.

Главную идею такого формата выразил ведущий проекта Дмитрий Нагиев, напомнив, что конкурсанты провели долгую жизнь ради своих родных и близких, воспитав детей и внуков. Теперь же настало время исполнить свою мечту. Ретро-настроение поддержали и наставники, которые исполнили старый хит Юрия Антонова «Жизнь играет с нами в прятки».

К первому же конкурсанту 64-летнему Сергею Курзанову повернулись сразу трое наставников. Он исполнил легендарную песню Чака Берри «Johnny B. Goode».

Аудитория встретила исполнителя криками : «Браво». Как подметил перед началом шоу Валерий Меладзе, в этом проекте и жюри, и зрителей ждет много неожиданностей. В итоге, Курзанов выбрал Пелагею, хотя, как он признался, изначально хотел к Лещенко.

Также к ней присоединились 60-летний Олег Пастухов из Владивостока с песней «Вечерний звон» и 61-летняя Наталия Бутусова из Волгограда. Последняя очаровала только Пелагею хитом Тины Тернер «Simply the Best», хотя во время исполнения было заметно, как морщился Лещенко — ему не все понравилось в определенных местах. Наставница привычно очень активно начала и сразу набрала почти целую команду.

Команду Валерия Меладзе составили 67-летняя Наталия Спевак из Саратова, исполнившая знаменитую серенаду Гленна Миллера «I Know Why and So Do You», Геннадий Ким 62 лет с Сахалина с композицией «Confessa» Адриано Челентано и известный джазовый музыкант Сергей Манукян, который исполнил в джазовой обработке знаменитую битловскую «Can't Buy Me Love».

В его случае не было сомнений в том, что повернутся все наставники, причем сделали они это в первые полминуты. Агутин затем признался, что был в какой-то момент уверен, что Манукян выберет его. Леонид был заметно расстроен, что такой музыкант не оказался в его команде.

Меладзе не отстал от Пелагеи и тоже набрал троих участников в свою команду.

Счет своим подопечным открыл и новичок проекта Лев Лещенко, который выбрал 80-летнего Евгения Стругальского с песней великого однофамильца Льва Валерьяновича Петра Лещенко «Моя Кармен». Он стал самым возрастным участником проекта.

Леонид Агутин выбрал тоже только одного пока человека.

Им стал 61-летний Андрей Косинский из Санкт-Петербурга — профессиональный композитор, который пишет песни многим звездам шоу-бизнеса. Тем не менее, по признанию самого Косинского, сам он поет крайне редко. Он не стал исполнять своего произведения, а спел хит группы Jamiroquai «Virtual Insanity»

Появилась на проекте и 68-летняя Ирина Гинзбург-Журбина, дочь известного поэта и переводчика Льва Гинзбурга и супруга композитора Александра Журбина. Она исполнила песню своего мужа «Лошадка-жизнь» на свои же стихи. Ей аккомпанировал на рояле сам автор музыки. Но к ней наставники не повернулись. Узнав известного человека, члены жюри начали просить прощения. Весь эпизод с Гинзбург-Журбиной выглядел крайне неловко и натужно и смотрелся с трудом.

В этом, пожалуй, и заключается проблема такого формата — на сцене могут оказаться люди, перед которыми может стать элементарно неудобно. Хотя и касательно певцов-любителей, к которым не повернулись наставники, было такое же ощущение.

Пострадали слепые прослушивания и от короткого формата сезона — всего четыре выпуска. Пришлось вырезать очень много участников, не прошедших в основной конкурс, что всегда добавляло «Голосу» интриги. В этот же раз выступавший на сцене участник с огромной долей вероятности попадал на проект.

Через неделю состоится финальный раунд слепых прослушиваний, на котором наставники соберут полные составы своих команд. Основная ответственность ляжет на плечи Агутина и Лещенко, которым необходимо выбрать по три человека.