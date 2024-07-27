Мужу Блиновской пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов

Мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексею Блиновскому пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов супруги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В издании напомнили, что долг Блиновской перед ФНС составляет 1,21 млрд рублей, а базовая зарплата Блиновского на СВО — 255 тысяч рублей. Кроме того, мужчина может получать премии за выполнение заданий и доплаты за участие в штурмах на ЛБС.

Следком накануне заявил о завершении расследования дела в отношении самой Блиновской. Блогера обвиняют в том, что она при поддержке мужа не заплатила налоги в размере 906 млн рублей. Как считает СК, после этого супруги легализовали часть средств, а именно — 716 млн рублей.

Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство. 17 июля стало известно, что Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. До этого он служил в штурмовом подразделении и участвовал в боях под Красногоровкой. Его однополчанин и экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал, что блогер состоял в пятой отдельной мотострелковой бригаде.

Ранее адвокат Блиновской рассказала о возможности блогерши освободиться от уголовного дела.