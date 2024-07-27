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Мужу Блиновской пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов

Shot: для выплаты долга Блиновской ее мужу Алексею понадобилось бы 395 лет на СВО

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Мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексею Блиновскому пришлось бы воевать 395 лет для выплаты долгов супруги. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В издании напомнили, что долг Блиновской перед ФНС составляет 1,21 млрд рублей, а базовая зарплата Блиновского на СВО — 255 тысяч рублей. Кроме того, мужчина может получать премии за выполнение заданий и доплаты за участие в штурмах на ЛБС.

Следком накануне заявил о завершении расследования дела в отношении самой Блиновской. Блогера обвиняют в том, что она при поддержке мужа не заплатила налоги в размере 906 млн рублей. Как считает СК, после этого супруги легализовали часть средств, а именно — 716 млн рублей.

Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство. 17 июля стало известно, что Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. До этого он служил в штурмовом подразделении и участвовал в боях под Красногоровкой. Его однополчанин и экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал, что блогер состоял в пятой отдельной мотострелковой бригаде.

Ранее адвокат Блиновской рассказала о возможности блогерши освободиться от уголовного дела.

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