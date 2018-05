«025»: «Джеймсу Бонду» нашли режиссера

Оскароносный режиссер Дэнни Бойл снимет 25-й фильм о Джеймсе Бонде, премьера которого запланирована на октябрь 2019 года. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщили продюсеры ленты.

Реклама

По информации Reuters, съемки очередной картины об «агенте 007» начнутся в декабре, а роль самого шпиона исполнит Дэниел Крэйг, для которого эта часть «бондианы» станет уже пятой по счету.

Над сценарием фильма Бойл будет работать совместно с Джоном Ходжем, с которым ранее сотрудничал при производстве культового «На игле» и его продолжения «Т2: Трейнспоттинг».

Отмечается, что продюсеры ленты о Бонде Майкл Джи Уилсон и Барбара Брокколи в категорически позитивном ключе отзываются о Бойле, подчеркивая, что находятся в полном восторге от предстоящей работы с именитым режиссером.

Ранее один из источников, близкий к съемочной группе новой части саги о спецагенте, рассказал СМИ о некоторых подробностях готовящегося фильма. Так, в 25-м эпизоде «бондианы» шпион якобы влюбляется, женится и решает отойти от дел, однако его семейное счастье оказывается недолгим — супругу главного героя убивают, и он возвращается в спецслужбу с целью отомстить преступнику.

Нынешнее рабочее название картины — «Бонд 25».

Кроме того, источник выразил мнение, что лента будет чем-то напоминать «Заложницу» с Лианом Нисоном.

Об участии в грядущем проекте Дэниела Крэйга, являющегося «агентом 007» вот уже более десяти лет, было объявлено в августе минувшего года. Подтвердил давние слухи о продолжении работы в «бондиане» 50-летний актер в эфире вечернего шоу Стивена Кольбера на телеканале CBS.

Любопытно, что после премьеры 24-го фильма эпопеи «007: Спектр» сам же Крэйг и заявил, что «скорее совершит самоубийство, чем снимется в еще одно части «Джеймса Бонда». Однако в итоге продюсерам все же удалось уговорить Дэниела пролонгировать соглашение, после чего начались поиски режиссера для фильма.

Изначально главными кандидатами на пост являлись Дени Вильнев и Кристофер Нолан, но достичь договоренности с ними так и не удалось, и режиссерское кресло «Бонда 25» было отдано Бойлу.

Обладатель премии «Оскар» 2009 года за фильм «Миллионер из трущоб» вскоре также приступит к съемкам музыкальной комедии под рабочим названием «All You Need Is Love», которая будет посвящена творчеству группы The Beatles. Согласно слухам, в работе над картиной может принять участие популярный британский певец Эд Ширан, которому уготована роль музыкального продюсера.

Сам Бойл, к слову, в свое время уже занимался «бондианой». Будучи режиссером церемонии открытия летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, Дэнни использовал образ самого известного в мире спецагента, заручившись поддержкой действующего «007» Крэйга.

Для мероприятия Бойл создал специальный ролик, по сюжету которого Бонд приезжает в Букингемский дворец, чтобы забрать оттуда королеву Великобритании Елизавету II и доставить ее в целости и сохранности до «Олимпийского стадиона». В качестве транспортного средства агент использует вертолет, на котором вместе с королевой пролетает через многие достопримечательности Лондона.

Апофеозом и без того очень яркой идеи Бойла стал спуск «королевы» и «Крэйга» (тут в дело, естественно, вступили каскадеры), происходивший уже в реальном времени, — под классическую музыкальную тему серии они спрыгнули с вертолета в чашу переполненной арены на парашютах, окрашенных в цвета британского флага.

Спустя мгновение после приземления камеры выхватили уже настоящую королеву, «благополучно доставленную» на стадион, где Елизавета должна быть выступить с традиционной для мероприятия речью.

Первый фильм о Джеймсе Бонде, персонаже романов британского писателя Яна Флеминга про сотрудника разведки MI6, вышел на экраны еще в 1962 году. В ленте «Доктор Ноу» режиссера Теренс Янг роль «агента 007» сыграл Шон Коннери, позднее снявшийся еще в пяти «официальных» частях саги (еще один раз шотландец примерил на себя культовый образ в ленте «Никогда не говори «никогда» Ирвина Кершнера, однако в ряды «настоящей» «бондианы» ее не приняли).

Помимо Коннери, Бондами в разные годы были Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и, собственно, Крэйг.

Последний на данный момент фильм о шпионе вышел в 2015 году.