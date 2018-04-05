Иранский триллер откроет «Канны»

71-й Каннский фестиваль откроется триллером иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают». Главные роли в картине сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

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Фильм повествует об аргентинской семье, которая отправилась из Буэнос-Айреса на родину персонажа Пенелопы Крус в небольшой испанский городок. Однако их поездка оказывается омрачена чередой неожиданных событий, которые впоследствии обнажают некоторые тайны.

Просмотр состоится 8 мая.

Это будет лишь вторая испаноязычная картина, открывшая «Канны».

До этого в 2004 году на фестивале право первого показа получила лента живого классика испанского кинематографа Педро Альмадовара «Дурное воспитание».

Для иранца Фархади «Все знают» стал первым фильмом, полностью снятым и профинансированном в Европе. Это картина совместного производства Испании, Франции и Италии. Мировая премьера ленты намечена на следующий день после открытия Каннского фестиваля — 9 мая.

«Все знают» — восьмой фильм режиссера, который получил всемирную известность в 2009 году за «Историю Элли», удостоенную приза Берлинского фестиваля в номинации «лучший режиссер». Картина также была номинирована на Золотого медведя, однако главную награду в том году взяла драма «Молоко скорби» перуанки Клаудии Льосы.

Однако и до «Истории Элли» Фархади был обласкан критиками. Все его картины номинировались и получали награды различных фестивалей, но на смотре такого уровня, как в Берлине, иранец «выстрелил» впервые.

Следующая лента режиссера «Развод Надера и Симин» окончательно утвердила Фархади в статусе одного из ведущих фестивальных режиссеров современности.

Это тяжелая семейная драма, в которой супружеская пара встает перед непростым решением — уехать из Ирана в поисках лучшей жизни для 11-летней дочери либо остаться в стране, чтобы ухаживать за страдающим болезнью Альцгеймера отцом Надер. В результате Симин подает на развод, чтобы уехать с дочерью, но судебное решение оказывается на стороне матери.

Фархади по-настоящему вывел иранское кино на суд широкой публики, так как поднимает в своих фильмах актуальные темы, понятные гражданам любой страны. При этом, его картины обладают колоритом родины режиссера, что еще сильнее привлекает зрителя.

На волне успеха Фархади широкое признание получила его соотечественница Ана Лили Амирпур, снявшая нашумевший хоррор «Девушка возвращается одна ночью домой».

После успеха картины Амирпур перебралась в США, где сняла постапокалиптическую притчу «Плохая партия» с Джейсоном Момоа и Сьюки Уотерхауз в главных ролях. В фильме также были задействованы Джим Керри, Киану Ривз и Джованни Рибизи. Лента получила смешанные отзывы критиков, но закрепила за Амирпур репутацию автора, имеющего свой необычный взгляд.

Стало также известно, что жюри 71-го Каннского фестиваля возглавит обладательница двух «Оскаров» Кейт Бланшетт, для которой это будет первый подобный опыт. Год назад жюри в Каннах возглавлял Альмодовар. Золотую пальмовую ветвь жюри присудило «Квадрату» шведского режиссера Робина Эстлунда.

Третью по значимости награду «Приз жюри» получила «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Полный список конкурсных картин будет объявлен примерно через неделю. Однако уже можно высказать ряд предположений, кого смогут увидеть зрители.

Уже ходят слухи о возможном включении в список конкурсантов нескольких картин. Это «Сестры и братья» Жака Одийяра, лента каннского ветерана Паоло Соррентино «Лоро» о Сильвио Берлускони, а также новая работа Ричарда Линлейтера «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Если о составе участников фестиваля можно только гадать, то уже точно известно, какие фильмы зрители и жюри не увидят.

В этом году руководство фестиваля заявила о запрете на фильмы, снятые американским гигантом Netflix, который в последние время стал заниматься производством не только сериалов, но и полнометражных фильмов.

Ситуация с Netflix привела к скандалу в прошлом году, когда в рамках фестиваля был показан фильм одного из лучших режиссеров современности корейца Пон Джун-хо «Окча», в котором снялись Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол и Пол Дано.

Зрители в кинотеатре освистали появившийся на экранах логотип компании, выражая свое недовольство включением в программу ленты ее производства.

Глава фестиваля Тьерри Фремо заявил, что был недоволен в прошлом году тем, что Netflix отказался от широкого проката своих фильмов во Франции, и теперь в регламент фестиваля этот пункт внесен в качестве обязательного требования.

Отметим также, что не так давно голливудский режиссер Стивен Спилберг призвал не номинировать фильмы производства Netflix на премию «Оскар», выразив мнение, что ставить фильмы, снятые для телевидения, в один ряд с картинами для проката не совсем корректно.

Напомним, что в этом году «Оскар» получил документальный фильм «Икар» Брайна Фогеля, главным действующим лицом которого стал беглый информатор WADA Григорий Родченков. Лента была продана Netflix.

Еще одно любопытное нововведение в Каннах в этом году коснется любителей фотографий. Теперь на знаменитой красной ковровой дорожке фанатам будет запрещено просить кинозвезд снять с ними селфи.