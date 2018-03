Убийство в Голливуде: замешаны Тарантино, Питт и ДиКаприо

Квентин Тарантино пригласил Брэда Питта сыграть главную роль в своем новом фильме. Проект получил название «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), а действие в нем будет происходить в августе 1969 года — на фоне совершенного членами секты Чарльза Мэнсона убийства актрисы Шэрон Тейт, жены режиссера Романа Полански.

Ранее сообщалось, что в этой картине сыграет Леонардо ДиКаприо — впервые после вышедшего в 2012 году «Джанго освобожденного».

ДиКаприо сыграет в фильме вышедшего в тираж актера телевизионных вестернов Рика Далтона, а Брэду Питту досталась роль его многолетнего дублера-каскадера Клиффа Бута.

«Оба они изо всех сил пытаются получше устроиться в Голливуде, который сильно изменился и не похож на привычный им мир. Но у Рика есть очень знаменитая соседка — Шэрон Тейт», — приводит издание Variety слова Тарантино. Он также пообещал показать Голливуд конца 60-х, переживающий нашествие хиппи.

Об этом проекте Квентина Тарантино стало известно в прошлом году. По признанию самого режиссера, он писал сценарий этой истории около пяти лет — то есть начал он после завершения «Джанго освобожденного» и продолжал во время работы над «Омерзительной восьмеркой» (вышла в 2015 году).

«Я работал на этим сценарием пять лет, а также жил в Лос-Анджелесе большую часть своей жизни — в том числе и в 1969-м, когда мне было семь лет.

И я рад рассказать о том Лос-Анджелесе, которого больше нет. И я очень счастлив, что мне удалось объединить в этом фильме ДиКаприо и Питта», — сказал Тарантино.

С Брэдом Питтом режиссер, кстати, тоже работал — актер сыграл лейтенанта Альдо Рейна в картине 2009 года «Бесславные ублюдки».

При этом пока непонятно, кто сыграет в «Однажды в Голливуде» роль Романа Полански; при этом предполагается, что роль Шэрон Тейт достанется Марго Робби («Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц»). Полный кастинг пока не объявлялся.

Осенью прошлого года Тарантино пришлось искать новую студию для производства этого фильма. Все его предыдущие режиссерские работы делались на базе кинокомпаний Miramax и The Weinstein Company — но после сексуального скандала вокруг Харви Вайнштейна Тарантино постарался максимально дистанцироваться от опального (и опасного для проектов) продюсера. О самой картине тогда подтвержденных данных не было, но ходили слухи, что режиссер ведет переговоры с Марго Робби и, конечно, с Питтом и ДиКаприо. И еще с Сэмюэлом Л. Джексоном, который появлялся едва ли не во всех фильмах Тарантино.

Что касается студии, то своеобразный аукцион выиграла Sony, которая предложила лучшие условия чем, например, Warner Bros или Paramount.

Кроме того, и сам Квентин Тарантино едва не стал «неприкасаемым». В начале февраля этого года было опубликовано видео аварии, в которую Ума Турман попала на съемках фильма «Убить Билла» — тогда она едва не погибла; актриса рассказала об этом давнем происшествии в интервью газете The New York Times, и многие поняли ее слова так, словно она винила в аварии именно режиссера.

Впрочем, позже Турман объяснила, что не имеет претензий к Тарантино, который, собственно, и помог ей найти старые кадры случившегося, хотя понимал, что это может нанести вред лично ему. «Я горжусь им, потому что он поступил правильно, его мужеством», — написала Турман в своем Instagram. Тарантино же назвал ту аварию одним из главных сожалений в своей жизни.

На волне разбирательств с Умой Турман режиссеру также пришлось извиняться еще за свое интервью 2003 года,

в котором он заявил, что не считает изнасилованием действия Романа Полански по отношению к 13-летней Саманте Геймер (за этот проступок Полански вот уже сорок лет разыскивается американским правосудием). Тарантино выпустил официальное заявление, в котором назвал свои слова 15-летней давности ошибкой.

Впрочем, эти случаи не привели к коллективной обструкции Тарантино. Съемки «Однажды в Голливуде» должны начаться в середине 2018-го, а премьера фильма ожидается 9 августа 2019 года — через полвека после нашумевшего убийства Шэрон Тейт. В этот же день в широкий прокат в США выйдет фэнтези «Артемис Фаул» — диснеевская экранизация популярных романов ирландского писателя Йона Колфера.