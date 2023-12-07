Президент России Владимир Путин выступит на Инвестиционном форуме ВТБ «Россия Зовет!». Мероприятие проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате.
В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. Для зрителей по всему миру ведется онлайн-трансляция.
Форум проходит с 2009 года. Путин регулярно принимает в нем участие. Мероприятие проходит в очном формате впервые с 2019 года — начала пандемии коронавируса. В 2022 году форум не проводился.
Путин откроет Инвестиционный форум ВТБ «Россия Зовет!»
Президент Путин выступит на форуме ВТБ «Россия Зовет!»
Президент России Владимир Путин выступит на Инвестиционном форуме ВТБ «Россия Зовет!». Мероприятие проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате.