Путин откроет Инвестиционный форум ВТБ «Россия Зовет!»

Президент России Владимир Путин выступит на Инвестиционном форуме ВТБ «Россия Зовет!». Мероприятие проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате.



В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. Для зрителей по всему миру ведется онлайн-трансляция.



Форум проходит с 2009 года. Путин регулярно принимает в нем участие. Мероприятие проходит в очном формате впервые с 2019 года — начала пандемии коронавируса. В 2022 году форум не проводился.