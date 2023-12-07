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Путин откроет Инвестиционный форум ВТБ «Россия Зовет!»

Президент Путин выступит на форуме ВТБ «Россия Зовет!»

Президент России Владимир Путин выступит на Инвестиционном форуме ВТБ «Россия Зовет!». Мероприятие проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате. 
 
В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. Для зрителей по всему миру ведется онлайн-трансляция.
 
Форум проходит с 2009 года. Путин регулярно принимает в нем участие. Мероприятие проходит в очном формате впервые с 2019 года — начала пандемии коронавируса. В 2022 году форум не проводился.

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