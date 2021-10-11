В Британии опустели полки супермаркетов

Из-за дефицита и сложностей в поставках товаров супермаркеты по всей Великобритании опустели. При этом почти каждый шестой житель страны не смог купить необходимые продукты. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные Национальной статистической службы (ONS).

Тяжелая ситуация в стране привела к тому, что паника охватила многих жителей, которые бросились скупать все товары с полок магазинов. В период с 25 сентября по 9 октября более 15% британцев не смогли купить продукты из-за их отсутствия, отмечается в сообщении.

Так, 9 октября в Сети появилось множество фотографий с опустевшими полками во многих продуктовых магазинах по всей стране. При этом на снимках можно увидеть людей, которые везут к кассе доверху набитые тележки с продуктами, туалетной бумагой и питьевой водой.

Также сообщается, что жители Великобритании уже сейчас забронировали доставку еды на 25 декабря, чтобы гарантированно обеспечить себя рождественским ужином. При этом более 30% британцев стали покупать и запасаться продуктами к Рождеству.

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что британцам не хватает продуктов и топлива. Так, почти четверть британцев не могут купить продукты и около 15% столкнулись со сложностями при попытке приобрести топливо. Кроме того, более половины британцев рассказали о том, что меняют свои прежние привычки в сторону уменьшения потребления.