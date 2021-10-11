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Поставки колумбийского кофе по всему миру оказались под угрозой

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Depositphotos

Из-за того, что фермеры, которые выращивают кофе в Колумбии, недопоставили более 1 млн мешков (50 тыс. тонн) своей продукции, экспортеры и обжарщики решили отказаться от ранее достигнутых договоров о поставках, так как цены на сырье взлетели более чем на 50%. Об этом Reuters рассказали источники в кофейной отрасли.

Мировые цены на кофе в этом году выросли на 55% в основном из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии, которая является ведущим производителем сырья, что побудило колумбийских фермеров объявить о закрытии продаж по низким ценам, отмечается в публикации.

«Трейдеры объявляют дефолт, это беспорядок. Если засуха в Бразилии продолжится, то цены на кофе достигнут трехсот центов за фунт кофе. Будет хаос», — рассказал один из источников.

По его словам, многие мировые компании, которые занимаются обжаркой кофе, будут менять торговую марку с колумбийской на другую, так как начались проблемы с поставками.

При этом колумбийские фермеры говорят, что доставят кофе к концу 2021 года или в начале следующего. Однако покупателей эти заявления не убедили и многие просто решили считать убытки и больше не приобретать новые партии. Так, средний размер убытков крупных покупателей кофе может составить не менее $10 млн.

Ранее сообщалось, что после заморозков в Бразилии стоимость кофе на Нью-Йоркской фондовой бирже приблизилась к максимуму за последние семь лет. Цена фьючерсов на кофейные зерна сорта арабика превысила $2 за фунт — впервые с 2014 года.

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