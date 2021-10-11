Goldman Sachs повысил целевую стоимость акций «Роснефти»

Аналитики Goldman Sachs повысили целевую цену акций «Роснефти» на 5% до 10,5 долл./ГДР, следует из нового отчета инвестиционного банка, в котором были пересмотрены целевые цены по нефтегазовому сектору РФ в результате повышения прогнозов цен на сырьевые товары.

Как отмечают эксперты Goldman Sachs, российский нефтегазовый сектор в 2022 и 2023 годах будет одним из самых прибыльных в мире, а «Роснефть» может стать лидером по росту дивидендной доходности. В инвестбанке считают, что российский нефтегазовый сектор в 2022 и 2023 годах в среднем покажет доходность свободного денежного потока на уровне 15%, а среднюю дивидендную доходность на уровне 11%.

Аналитики банка обращают внимание на компании, сфокусировавшиеся на долгосрочных возможностях наращивания добычи в период недоинвестированности сектора, в частности на «Роснефть», которая выделяется низкими операционными затратами, позволяющими генерировать больший свободный денежный поток. Предполагается, что по итогам 2021 года доходность СДП «Роснефти» будет самой высокой среди отечественных компаний и составит 15%. Эксперты прежде всего обращают внимание инвесторов на масштабный проект «Роснефти» «Восток Ойл», который обеспечит компании более 2 млн барр.н.э./сут. жидких углеводородов.

Ожидается, что дивиденды «Роснефти» по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличатся в 7 раз, а по итогам 2022 года вырастут еще на 15%. Согласно пересмотренным прогнозам, прибыль на акцию составит 123 руб. по итогам 2022 года и 139 руб. по итогам 2023 года, а значит рост к предыдущему прогнозу составит 8,5% и 24%.

Напомним, в начале октября Bank of America Merrill Lynch выпустил отчет по торговым идеям в регионе ЕЕМЕА (Восточная Европа, Ближний Восток, Африка), в котором перечислил 10 компаний, акции которых могут принести наибольшую доходность в 4 квартале 2021 года. «Роснефть» стала единственной компанией в энергетическом секторе региона.

Также международное кредитное рейтинговое агентство S&P в своем отчете ожидает улучшения финансовых показателей «Роснефти» до 2023 года. По оценкам аналитиков, компания будет наращивать производство углеводородов.