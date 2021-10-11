Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Госпитализирован директор дагестанской школы, в которой зарезали ученика 20:42
Батыршина отреагировала на слова главы Федерации гимнастики Болгарии 20:41
МИД назвал разработку Россией комплексов вооружений вынужденной мерой из-за действий США 20:32
Президент Киргизии расширил свои полномочия 20:28
Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» из-за террористов в Сирии 20:22
В Британии опустели полки супермаркетов 20:20
«Он же пацан!»: мать устроившего поножовщину дагестанского школьника одобряла его выходки 20:19
Путин с разговоре с Меркель и Макроном дал принципиальную оценку действиям Киева 20:16
Комментатор Генич: ничего хорошего я от игры Россия — Словения не жду 20:15
МИД Украины прокомментировал новые санкции ЕС по Крыму 20:15

Goldman Sachs повысил целевую стоимость акций «Роснефти»

close
100%
Zamir Usmanov/Global Look Press

Аналитики Goldman Sachs повысили целевую цену акций «Роснефти» на 5% до 10,5 долл./ГДР, следует из нового отчета инвестиционного банка, в котором были пересмотрены целевые цены по нефтегазовому сектору РФ в результате повышения прогнозов цен на сырьевые товары.

Как отмечают эксперты Goldman Sachs, российский нефтегазовый сектор в 2022 и 2023 годах будет одним из самых прибыльных в мире, а «Роснефть» может стать лидером по росту дивидендной доходности. В инвестбанке считают, что российский нефтегазовый сектор в 2022 и 2023 годах в среднем покажет доходность свободного денежного потока на уровне 15%, а среднюю дивидендную доходность на уровне 11%.

Аналитики банка обращают внимание на компании, сфокусировавшиеся на долгосрочных возможностях наращивания добычи в период недоинвестированности сектора, в частности на «Роснефть», которая выделяется низкими операционными затратами, позволяющими генерировать больший свободный денежный поток. Предполагается, что по итогам 2021 года доходность СДП «Роснефти» будет самой высокой среди отечественных компаний и составит 15%. Эксперты прежде всего обращают внимание инвесторов на масштабный проект «Роснефти» «Восток Ойл», который обеспечит компании более 2 млн барр.н.э./сут. жидких углеводородов.

Ожидается, что дивиденды «Роснефти» по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличатся в 7 раз, а по итогам 2022 года вырастут еще на 15%. Согласно пересмотренным прогнозам, прибыль на акцию составит 123 руб. по итогам 2022 года и 139 руб. по итогам 2023 года, а значит рост к предыдущему прогнозу составит 8,5% и 24%.

Напомним, в начале октября Bank of America Merrill Lynch выпустил отчет по торговым идеям в регионе ЕЕМЕА (Восточная Европа, Ближний Восток, Африка), в котором перечислил 10 компаний, акции которых могут принести наибольшую доходность в 4 квартале 2021 года. «Роснефть» стала единственной компанией в энергетическом секторе региона.

Также международное кредитное рейтинговое агентство S&P в своем отчете ожидает улучшения финансовых показателей «Роснефти» до 2023 года. По оценкам аналитиков, компания будет наращивать производство углеводородов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Купил нож, потому что у всех есть». Главное об убийстве в дагестанской школе
После убийства школьника в Махачкале возбуждено несколько уголовных дел
«Россия не должна бесплатно давать оружие сербам»
Какое оружие и на каких условиях Москва поставляет Белграду
«Стабильные и предсказуемые отношения США и России»
Нуланд рассказала, о чем будет вести переговоры в Москве
Путин с разговоре с Меркель и Макроном дал принципиальную оценку действиям Киева
Собчак и других пассажиров попавшего в смертельное ДТП Mercedes вызвали на допрос
Уволены директор и замдиректора школы в Махачкале, где ученик напал на одноклассника
Голикова предложила выявлять курящих детей смокелайзером
Новости и материалы
Госпитализирован директор дагестанской школы, в которой зарезали ученика
Батыршина отреагировала на слова главы Федерации гимнастики Болгарии
МИД назвал разработку Россией комплексов вооружений вынужденной мерой из-за действий США
Президент Киргизии расширил свои полномочия
Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» из-за террористов в Сирии
В Британии опустели полки супермаркетов
«Он же пацан!»: мать устроившего поножовщину дагестанского школьника одобряла его выходки
Комментатор Генич: ничего хорошего я от игры Россия — Словения не жду
МИД Украины прокомментировал новые санкции ЕС по Крыму
Россиянам рассказали о простых способах профилактики COVID-19
Группе «Би-2» стало грустно от списка переоцененных вещей Павла Дурова
Врач Алексеева оценила идею штрафовать россиян за отказ от вакцинации
ВОЗ: людям с ослабленным иммунитетом рекомендована дополнительная доза вакцины от COVID-19
Главный тренер «Зенита» Семак назвал причину неудач своего клуба в Лиге чемпионов
Нотариус Глушкова рассказала о риске потерять квартиру даже с завещанием
Специалисты объяснили, чем лайки опасны для пользователей
Джаред Лето поучаствовал в митинге антипрививочников в Риме
Саакашвили из тюрьмы пригрозил «вышвырнуть» из кабинета премьер-министра Грузии
Все новости
«Отказ США продать F-16 будет пощечиной лично Эрдогану»
Сможет ли Анкара купить у Вашингтона истребителей на «миллиарды долларов»
«Обещать — не значит жениться»: почему мир не признает новую власть в Афганистане
Талибы* попросили Россию помочь восстановить Афганистан
«Предпосылки для этого есть». Завоюет ли Lada рынок Украины
Продажи автомобилей Lada на Украине выросли в 3,5 раза
Неземная аврора: астрономы впервые «услышали» экзопланеты по радио
Астрономы поймали загадочный радиосигнал от экзопланет
«Российские фигуристки достаточно хороши, им не нужны раздутые баллы»
Американский журналист считает, что судьи помогают российским фигуристкам
«Ближайшие 100 лет будут временами активной «колонизации» киберпространства»
Владислав Сурков предрек ядерную войну за американское кибер-наследство
15 см Ивлеевой, приседания Давидыча и другие скандальные интервью Дудя
ФСБ, следователи, судьи и прокурор. Кто попал под новые санкции ЕС из-за Крыма
Евросоюз расширил персональные рестрикции в отношении россиян
«Борис Джонсон отдыхает в Испании, пока в стране царит хаос»
Премьер-министра Великобритании осудили за роскошный отдых в Испании
«Очередной модный тренд». Что такое интуитивное питание
Врачи объяснили, кому можно есть все подряд
Торпедо в «баранке». Самые необычные разработки автопрома
Почему автокомпании патентуют нереализуемые опции
«Еще одна фальшивая новость»
РФПИ ответил на обвинения России в краже формулы вакцины AstraZeneca
«Теория минимальной заработной платы». За что дали Нобелевскую премию по экономике
Нобелевскими лауреатами по экономике стали эксперты в области трудовой миграции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях