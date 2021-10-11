Песков: в пандемию важно сохранить функционирование экономики

Власти РФ в борьбе с COVID-19 стараются сохранить баланс между предотвращением роста числа инфицированных и обеспечением условий для работы экономики, заявил в ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главная задача — это идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и все-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать и люди могли и дальше зарабатывать деньги», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, ограничительные меры в некоторых российских регионах связаны с наличием свободных мест в больницах для пациентов с коронавирусом.

«Это количество резервных койко-мест во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная: когда начинают заболевать больше [людей], чем выздоравливают, количество свободных койко-мест сокращается изо дня в день», — подчеркнул он.

Песков отметил, что те регионы, где это количество резервных койко-мест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры, те регионы, где существует запас, «такой НЗ», в другом режиме принимают меры, пытаясь находить баланс между ограничительными мерами и работой экономики.

«Все-таки есть опыт наработанный, не первый год идет эта пандемия», — резюмировал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин давно взял ситуацию с пандемией в свои руки. На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса ежедневно.

Согласно данным оперативного штаба по состоянию на 11 октября, в России выявлено 29 409 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 957 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 15 460 человек.