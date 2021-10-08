Google вступает в борьбу с отрицанием изменений климата

Google запретит рекламу и монетизацию видеоконтента, где будет отрицаться влияние человека на природу и климат. Таким образом компания собирается бороться с теми, кто не хочет признавать тяжелую экологическую обстановку в мире, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в последнее время становится все больше рекламодателей, которые не хотят связывать рекламу своей продукции с подобным контентом. Кроме того, многие каналы на YouTube выступают против появления лженаучной рекламы. Поэтому Google решила удовлетворить все эти требования и разработала новую рекламную политику при участии экспертного сообщества.

При этом компания оставит монетизацию тем, кто публикует контент, поддерживающий дебаты по изменению климата, новые научные теории в этой теме и прочую информацию. Проверкой публикуемой информации будет заниматься как автоматизированная система, так и специалисты корпорации.

Ранее сообщалось, что Россия и США будут сотрудничать в вопросах климатической политики в Арктике. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров в Москве спецпредставителей президентов двух стран по вопросам климата Руслана Эдельгериева и Джона Керри.