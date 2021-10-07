В Минпромторге заявили, что для резкого роста цен на продукты нет оснований

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что для резкого роста розничных цен на продукты нет оснований, сообщает ТАСС.

«Мы на сегодняшний день не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен», — заявил Евтухов.

Отмечая рост цен на помидоры и огурцы, Евтухов назвал это следствием сезонного повышения стоимости овощей.

Ранее в Росстате заявили, что в России подешевели морковь, капуста, лук и яблоки.

При этом цены на помидоры, огурцы и картофель за отчетный период выросли. По оценке ведомства, индекс потребительских цен составил 100,29%.

Кроме того, заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что цены на продукты питания в России стабилизируются, при этом стоимость «борщевого набора» снижается.