В ПФР указали на самый простой способ оформить пенсию

В Пенсионном фонде России указали на самый простой и быстрый способ оформить пенсию — обратиться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), сообщает «Российская газета».

В МФЦ рекомендуется обращаться при необходимости оформить страховую или накопительную пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению и получению ежемесячной денежной выплаты.

Для получателей федеральных льгот — ветеранов и инвалидов войн, инвалидов и детей-инвалидов — предусмотрена возможность обратиться в МФЦ для получения набора социальных услуг.

Ранее в Пенсионном фонде России разъяснили порядок начисления пенсий по старости в 2021 году.

Уточняется, что в 2021 году для назначения пенсии по старости необходимо было иметь не менее 11 лет стажа и 18,6 пенсионных коэффициента. В 2021 году эти требования увеличились — не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.