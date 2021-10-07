В Госдуме предложили заменить транспортный сбор на топливный налог

Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что в России нужно отменить транспортный налог и заменить его дополнительным сбором при покупке топлива.

«Транспортный налог идет в бюджет региона, где зарегистрирован автомобиль. Транспорт может быть зарегистрированным в одном регионе, а экологию и дороги портить в другом субъекте страны. Получается несправедливо», — объяснил Нилов URA.RU.

По его словам, дополнительный сбор при покупке топлива должен оставаться в том регионе, где человек передвигается на машине.

Также депутат обратил внимание, что россияне вынуждены платить налог, даже если не используют личное транспортное средство круглый год. Чтобы обходить правила некоторые граждане снимают с учета автомобиль, а потом снова ставят его.

«Зачем мы заставляем людей использовать такие схемы, когда можно сделать так: заправляешься, то есть, ездишь, тогда платишь и будет справедливо», — добавил Нилов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об отмене обязательного техосмотра.