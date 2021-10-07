Клиентам СберМегаМаркета стали доступны покупки в рассрочку от Сбера

Киенты маркетплейса СберМегаМаркет могут воспользоваться услугой рассрочки для покупки товаров не выходя из дома благодаря интеграции с сервисом «Покупай со Сбером». Услуга доступна всем владельцам карт Сбера, подключённым к «Мобильному банку» и СберБанк Онлайн.

Чтобы приобрести товар в рассрочку на сайте, клиенту необходимо при оформлении заказа выбрать способ оплаты «Рассрочка». После этого надо перейти в СберБанк Онлайн, проверить предзаполненную анкету и отправить заявку. Её рассмотрение занимает не более двух минут. В ближайшее время функционал будет доступен и в мобильном приложении СберМегаМаркета на Android и iOS.

«Наша главная задача — предоставлять клиентам максимальный уровень сервиса. Одним из наших неоспоримых преимуществ является быстрый и удобный процесс покупок в рассрочку. Благодаря сервису «Покупай со Сбером» мы рассчитываем значительно увеличить долю клиентов, которые хотят приобрести товар в рассрочку здесь и сейчас. Теперь им не придётся ждать несколько дней и заполнять длинные анкеты. Всего несколько минут — и заказ получает статус «Оплачен», а продавец уже готовит товар к отправке покупателю», — директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Рассрочка предоставляется на десять месяцев при покупке на сумму не менее 3000 рублей. Максимальная стоимость корзины — 300 000 рублей.

При покупке в рассрочку на маркетплейсе действует программа лояльности СберМегаМаркета — после оформления заказа клиенту начисляется кешбэк в виде бонусных рублей, которыми можно оплатить до 50% стоимости последующих заказов.

Рассрочка не суммируется со скидками и промокодами, программой «СберСпасибо» и недоступна при выборе товаров от продавцов, взаимодействие маркетплейса с которыми осуществляется по схемам Click&Collect («Получить сегодня») или Delivery by Seller («Доставка силами продавца»).