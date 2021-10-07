Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава СК поручил наградить москвичка, заступившегося за девушку в метро 13:00
В России не планируют стимулировать вакцинацию от COVID-19 на федеральном... 12:59
Ученые обнаружили следы бегемотов в Британии 12:58
ГИБДД раскрыла, сколько штрафов камеры «выписали» за телефон и ремни 12:58
Чемпион мира по борьбе Гаджиев: Польша поверила в меня, в отличие от России 12:55
Пьяная бабушка пробралась ночью в аквапарк и сломала на горке ногу 12:55
Песков: Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС 12:54
В iOS 15.1 отключат раздражающую пользователей функцию 12:53
Песков: Путин не «проставляется» на свой день рождения 12:50
В Кремле прокомментировали истечение срока давности по делу журналистки... 12:50

В ФАС заявили о снижении предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в Москве

close
100%
Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует уменьшение предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в Москве в среднем на 3,7%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что такое снижение во многом связано с изменением ценовых диапазонов лекарственных препаратов и другими факторами. В ФАС добавили, что до конца 2021 года размеры оптовых надбавок будут пересмотрены во всех регионах России.

Ранее сообщалось, что цены на лекарства в России к концу 2021 года вырастут на 8%.

По словам исполнительного директора «Озон Фармацевтики» Андрея Горшкова, отдельные лекарства в первой половине текущего года подорожали на 18–20%. Выручка фармацевтических ритейлеров вырастет на 6,7%, до 1,2 трлн руб.

В прошлом году аптечные сети увеличили прибыль на 10,5%, до 1,13 трлн руб.

До этого в МВД рассказали, что российское бюро Интерпола выявило 1,2 тыс. правонарушений в фармацевтической сфере в стране в 2021 году. В связи с нарушениями было возбуждено 85 уголовных дел и задержано 72 лица, подозреваемых в преступной деятельности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Песков: Путин не «проставляется» на свой день рождения
Цены на газ рухнули. В Европе связывают это с заявлением Путина
Стоимость газа в Европе упала ниже $1000
«Разваливается не Россия, а Украина»
В Крыму ответили на слова первого главы Литвы о неизбежности распада России
Разумков после своей отставки рассказал о президентских амбициях
В России выявили максимальное число случаев COVID-19 с начала года
Дочь Гаркалина подтвердила, что актер находится на ИВЛ
В Кремле оценили решение НАТО отозвать восемь российских сотрудников
Новости и материалы
Глава СК поручил наградить москвичка, заступившегося за девушку в метро
В России не планируют стимулировать вакцинацию от COVID-19 на федеральном уровне
Ученые обнаружили следы бегемотов в Британии
ГИБДД раскрыла, сколько штрафов камеры «выписали» за телефон и ремни
Чемпион мира по борьбе Гаджиев: Польша поверила в меня, в отличие от России
Пьяная бабушка пробралась ночью в аквапарк и сломала на горке ногу
Песков: Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС
В iOS 15.1 отключат раздражающую пользователей функцию
В Кремле прокомментировали истечение срока давности по делу журналистки Политковской
Песков рассказал, что Путин знает о посвященных ему песнях
Разумков назвал владение офшорами принципом украинской власти
В Кремле не видели письмо матери главы Grouр-IB Сачкова
«АвтоВАЗ» готовит новую версию Lada Niva
Новый премьер-министр Японии провел первые переговоры с Путиным
Украинцы устроили «коридор позора» перед концертом вдовы Михаила Круга
Google откажется от триггер-фразы «Окей, Google»
Мировые цены на продовольствие в сентябре обновили десятилетний рекорд
Губерниев: не думал, что братья Бё настолько гнилые
Все новости
Детей за границу будут вывозить по новым правилам
МВД утвердило новый порядок выезда детей за границу
Как бороться с осенней хандрой
Медики рассказали, чем нужно поддерживать силы осенью
Предотвращение Армагеддона. Как спастись от опасного астероида
Ученые рассчитали последствия подрыва астероида ядерным зарядом
Валюта в эпоху пандемии: как менялись потребительские тренды
Что клиенты Сбера делали с валютой во время пандемии
«США ушли, теперь Афганистан — это головная боль России и Китая»
Что планировали сделать и что сделали американцы за 20 лет в Афганистане
«Вода течет, грязи навалом»: почему Кавказские Минеральные Воды не лечат
Счетная палата указала на низкую эффективность использования природных богатств Кавказа
15 лет со дня убийства Анны Политковской
«Фильм в космосе нужен для учебников истории»
Андреасян, Деревянко и Киселев — о полете «киноэкипажа» к МКС
«Как обойтись без жупела российской угрозы? Никак»
В МИД России назвали истинную цену заявлениям НАТО
«Вагон был битком, но все мужики убежали». Подробности драки в московском метро
Избившие москвича в метро уроженцы Дагестана арестованы на два месяца
«Мне очень повезло сниматься в «Джеймсе Бонде»
Дэниэл Крэйг — о шпионах, прощании с «бондианой» и своем новом звании
«Плевок в лицо Макрону»: срыв «сделки века» привел к новой экономической войне Лондона и Парижа
Эксперты раскрыли причины обострения конфронтации Великобритании и Франции
Пекин пугает Москву американскими бомбардировщиками
Зачем китайцы придумали «воздушную дуэль» России и США над Тихим океаном
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях