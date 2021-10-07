В ФАС заявили о снижении предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в Москве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует уменьшение предельных оптовых надбавок к ценам на лекарства в Москве в среднем на 3,7%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что такое снижение во многом связано с изменением ценовых диапазонов лекарственных препаратов и другими факторами. В ФАС добавили, что до конца 2021 года размеры оптовых надбавок будут пересмотрены во всех регионах России.

Ранее сообщалось, что цены на лекарства в России к концу 2021 года вырастут на 8%.

По словам исполнительного директора «Озон Фармацевтики» Андрея Горшкова, отдельные лекарства в первой половине текущего года подорожали на 18–20%. Выручка фармацевтических ритейлеров вырастет на 6,7%, до 1,2 трлн руб.

В прошлом году аптечные сети увеличили прибыль на 10,5%, до 1,13 трлн руб.

До этого в МВД рассказали, что российское бюро Интерпола выявило 1,2 тыс. правонарушений в фармацевтической сфере в стране в 2021 году. В связи с нарушениями было возбуждено 85 уголовных дел и задержано 72 лица, подозреваемых в преступной деятельности.