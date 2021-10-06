Blue Origin Джеффа Безоса потеряла 20% сотрудников из-за действий руководства

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса в 2021 году потеряла 20% сотрудников из-за действий руководства компании — одной из самых частых причин бывшие сотрудники называют требование возвращаться с «удаленки», сообщает телеканал CNBC.

Показатель 20% является для Blue Origin значительным — в прошлые годы из компании увольнялись от 8% до 9% сотрудников, учитывая то, что среднее число работников компании составляет около 4000 сотрудников.

Среди тех, кто покинул Blue Origin в 2021 году, кроме рядовых сотрудников также есть топ-менеджеры и ведущие инженеры — например, Нитин Арора перешел в компанию Илона Маска SpaceX, а Лорен Лайонс — в Firefly Aerospace, принадлежащую Максу Полякову.

Ранее космическую компанию Джеффа Безоса обвинили в «токсичности» и небезопасности.