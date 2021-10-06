В России резко выросли продажи смартфонов

Продажи смартфонов в третьем квартале 2021 года выросли на 30% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом сообщает «Ъ».

За третий квартал этого года было продано 8,4 млн телефонов. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал, что россияне активнее всего скупали гаджеты среднего ценового сегмента — стоимостью 15-20 тыс. рублей.

«Смартфоны давно перестали быть роскошью и стали средством связи с миром, общения, учебы, работы. При этом россияне все чаще выбирают смартфоны среднего и высокого сегментов, рассчитывая, что они дольше прослужат», — заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Издание отмечает, что, по мнению экспертов, рост продаж связан с социальными выплатами в конце лета — на детей, пенсионерам и военнослужащим, с началом учебного года, а также появлением новых гаджетов этой осенью.

Ранее сообщалось, что россияне купили рекордное число новых iPhone 13 за первую неделю продаж.