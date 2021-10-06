Байден заявил, что США могут потерять свое экономическое преимущество в мире

США рискуют лишиться конкурентного преимущества перед другими странами, если власти страны не направят масштабные инвестиции в инфраструктуру и социальные программы. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своего выступления в штате Мичиган, сообщает Michigan Live.

Во время своего выступления глава Белого дома представил предложения по развитию инфраструктуры страны, который является одним из ключевых элементов его программы.

По его словам, США находятся в «переломном моменте» своей истории, когда стране надо выбрать направление, в котором она двинется дальше.

Политик отметил, что Соединенные Штаты задавали темп в течение долгого времени и большую часть XX века лидировали в мире по инвестициям в самих себя, в народ и государство.

«Но потом что-то случилось. Мы замедлились, мы прекратили инвестировать в самих себя», – сказал Байден и отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты рискуют потерять преимущество.

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