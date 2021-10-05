В Германии потребовали от Nord Stream 2 подтверждения соответствия нормам ЕС

Федеральное сетевое агентство потребовало от Nord Stream 2 AG в срочном порядке предоставить информацию или подтверждение того, что в рамках эксплуатации соединительного трубопровода будут соблюдаться все нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя германского ведомства.

Отмечается, что это в первую очередь касается вопросов предоставления свободного от дискриминации доступа к сети и интеграции соединительного трубопровода в рынок Германии.

Соответствующее письмо было направлено оператору Nord Stream после того, как все технические условия для ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» были выполнены. То есть, газопровод в ближайшее время может быть запущен.

5 октября компания Nord Stream 2 AG сообщила о начале заполнения газом первой нитки «Северного потока – 2». За несколько часов до этого Датское энергетическое агентство сообщило, что вторая нитка газопровода соответствует всем требованиям и готова к запуску. На фоне новостей цены на газ в Европе начали постепенно снижаться.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.