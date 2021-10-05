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Названа причина, почему Украина провалила план по накоплению газа в хранилищах

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РИА «Новости»

Закупочные цены на газ для Украины сейчас значительно выше, чем были во время поставок у «Газпрома» напрямую. В случае холодной зимы страна просто не протянет на своих запасах, так как украинские подземные газовые хранилища (ПГХ) практически пусты, а на закупку голубого топлива нет денег. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«На сегодняшний день у Украины закупочная цена на газ стала значительно больше, чем была во время контракта с «Газпромом» напрямую. Кроме того, сами трейдеры, у которых сейчас Украина покупает газ, берут его у России. То есть в схеме заложена перепродажа товара. Поэтому топливо не может быть дешевле ни при каких обстоятельствах», — отмечает специалист.

Эксперт сообщает, что сейчас на газовом рынке растет количество биржевых краткосрочных контрактов, поэтому Украине невыгодно приобретать импортный газ. На данный момент Киев практически перестал закупать топливо, так как у страны просто нет на это денег. Отсюда и складывается провал с накоплением сырья в ПГХ.

«Накопление газа в украинских ПГХ сейчас на 30% меньше, чем это было в аналогичный период 2020 года. Это даже хуже европейских показателей», — считает Симонов.

Однако у Украины осталась единственная возможность хоть как-то пополнить запас газа при помощи контракта с «Газпромом» по прокачке газа. Страна гарантированно будет получать за это деньги и лишь за счет этой прибыли покроется экстренная закупка газа на эту зиму, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что «Нафтогаз Украины», на фоне значительного роста цены на газ, получит от оператора газотранспортной системы Украины $1,8 млрд на закупку недостающего объема топлива.

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