Подсчитаны предстоящие потери мировых авиакомпаний

Из-за пандемии коронавируса совокупные убытки мировых авиакомпаний с 2020 по 2022 год могут превысить $200 млрд. При этом самая худшая точка кризиса осталась «позади». Об этом сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

«Хотя серьезные проблемы не исчезли, путь к выздоровлению уже виднеется. Авиация в очередной раз демонстрирует свою стойкость», — заявил глава IATA Вилли Уолш.

Несмотря на это заявление, ассоциация ухудшила свой прогноз. Так, за 2021 год чистые убытки авиакомпаний составят более $51,8 млрд (ранее прогноз составлял $47,7 млрд). При этом значения прошлого года также были изменены в худшую сторону, с $126,4 млрд до $137,7 млрд.

Однако в 2022 году убытки авиакомпаний уменьшатся, так как за последнее время произошло снижение расходов и оптимизация доходности, говорится в сообщении IATA.

Кроме того, ассоциация отметила хорошие показатели по авиационным грузоперевозкам и внутренним перелетам. Международные же перелеты до сих пор находятся в тяжелом положении из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, которые продолжают действовать во многих странах.

Ранее сообщалось, что Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами. Это Дания, Новая Зеландия, Перу, ЮАР и Джибути. Такое решение принято с учетом эпидемиологической обстановки, рейсы будут возобновлены на взаимной основе.