В России упростили правила получения средств реабилитации для людей с инвалидностью

Правительство России упростило порядок получения услуг и технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Теперь граждане с инвалидностью смогут подавать полный пакет документов через портал госуслуг. Сканы всех бумаг можно будет прикреплять к заявлению и в электронном виде отправлять в органы соцзащиты. После рассмотрения заявки в личный кабинет придет направление на получение нужного средства реабилитации или услуги.

Например, таким способом россияне смогут получить слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы, ортезы, услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода. Также можно взять в помощь собаку-проводника и компенсировать расходы на ее содержание и ветеринарное обслуживание.

Нововведение распространяется также на ветеранов, которые нуждаются в протезно-ортопедических средствах.

До этого дистанционно можно было отправить только заявление. Для подтверждения документов требовалось личное присутствие в органах соцзащиты.

Ранее сообщалось, что россиянам упростили получение налогового вычета.