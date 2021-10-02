Депутат Рады предсказал развал Украины из-за «Газпрома»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива полагает, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в дальнейшем приведут к развалу страны. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Начало конца украинской экономики, а впоследствии и развала страны», — заявил Кива.

По его словам, все это произошло из-за бездумной экономической и политической позиции власти. Он полагает, что украинских политических деятелей, которые привели к такой ситуации, теперь можно «спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы».

«Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее», — подытожил Кива.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию из-за данного контракта для предоставления оценки соответствия нового газового соглашения между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.