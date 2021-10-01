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Тиньков выплатит $506 млн за урегулирование претензий налоговой США

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Основатель группы «Тинькофф» и российский бизнесмен Олег Тиньков в ходе заседания суда в США признал вину по одному из предъявляемых ему обвинений в рамках дела о нарушении налогового законодательства США, передает РИА «Новости».

«Виновен», — заявил он в ходе судебного заседания.

Отмечается, что Тиньков согласился на сделку с американским правосудием. Судья сказал, что в рамках сделки бизнесмен до вынесения приговора должен заплатить компенсацию в размере около $506 млн, на это у него есть пять дней.

Оглашение приговора пройдет 29 октября.

На судебном заседании, которое прошло накануне, Тиньков заявил, что не признает свою вину по другим обвинениям.

Ранее стало известно, что Тиньков договорился с Министерством юстиции США об урегулировании налоговых претензий.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США в суде Лондона предъявила Тинькову претензии – он, согласно позиции американских властей, предоставил в 2013 году заведомо ложные сведения об активах, отказываясь от гражданства США. По выдвинутым обвинениям бизнесмену из России грозит до шести лет тюрьмы. Неоднократно переносились заседания суда, на которых должен был решиться вопрос об экстрадиции Тинькова в Америку. Бизнесмен был задержан в Лондоне, но выпущен под залог.

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