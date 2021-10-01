Четверть заправок в Британии остались без топлива

Исполнительный директор Ассоциации розничной торговли топливом Гордон Балмер сообщил, что автомобильное топливо полностью отсутствует на 26% автозаправок в Британии. Об этом пишет Reutershttps://www.reuters.com/world/uk/britain-says-fuel-crisis-is-stabilising-2021-10-01/.

По информации Балмера лишь 47% АЗС полностью обеспечены и бензином и дизелем, а на четверти всех заправок есть лишь один вид топлива.

«Независимые компании, которые составляют 65% всей сети, не получают достаточного количества топлива по сравнению с другими секторами», — сказал Балмер.

Tаксист из Афганистана Ата Уряхил, который первым в очереди из более чем 40 автомобилей у закрытой заправочной станции считает, что во всем виноваты политики.

«Правительство должно было быть готово к этому кризису. Это просто некомпетентность», — сказал афганский водитель.

Топливный кризис вызван нехваткой водителей бензовозов из-за покинувших страну мигрантов и закрытых автошкол. Как сообщается, британский премьер-министр Борис Джонсон в качестве одной из мер по ликвидации дефицита бензина рассматривает возможность привлечения армии. Другая мера — приостановка действия закона о конкуренции, о которой было объявлено накануне.