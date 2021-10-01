Немцам показали, как не замерзнуть в случае проблем с энергоснабжением

Немецкое федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) на фоне роста цен на газ в Европе опубликовало видеоролик, если вдруг у граждан возникнут проблемы с энергоснабжением. Видео опубликовано в Twitter ведомства и приурочено ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях.

На кадрах видно, как мерзнет женщина — у нее идет пар изо рта. При этом она находится в квартире, которая освещается при помощи свечей. Она пытается согреться и надевает верхнюю одежду, а также шарф и перчатки. Затем она заклеивает окна фольгой, чтобы утеплить квартиру, а также самостоятельно мастерит небольшую «печку».

Ранее сообщалось, что по данным на 1 октября цена на газ в Европе поднялась до $1200 за 1 тыс. кубометров, вновь обновив исторический рекорд. Предполагается, что одной из причин такого резкого увеличения цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу «Ямал-Европа».

В Кремле полагают, что резкий рост цен на газ в Европе связан с развитием спотового рынка. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что «Газпром» близок к историческому рекорду по объемам поставок и выполняет все обязательства, рассматривая новые долгосрочные контракты, чтобы удовлетворить растущие потребности потребителей в газе