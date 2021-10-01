В Бундестаге назвали нереалистичным план отказа от российского газа к 2045 году

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ян Нольте прокомментировал журналистам «Известий» заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о возможности отказа от российского газа к 2045 году.

Климатические цели Германии основаны на стратегиях, которые не продуманы до конца, полагает парламентарий.

По мнению Нольте то, что сказала Ангела Меркель, совершенно неправильно. Депутат утверждает, что стране нужна энергия, удовлетворяющая базовые потребности: это атом, уголь или газ. Он допустил, что в какой-то момент могут появиться альтернативы, которые смогут их заменить.

«Однако пока упомянутые климатические цели основаны лишь на стратегиях, которые не были продуманы до конца. АдГ считает их относительно нереалистичными», — резюмировал Нольте.

В вопросе о климате, многие партии говорят о возможности стать CO2-нейтральными. Нольте указывает, что они не объясняют, как ФРГ придется обеспечивать энергоснабжение и как повышение цен на энергоносители будет способствовать понижению температуры.

Ранее сообщалось, что новое исследование показало, что резкое сокращение выбросов метана из газовых буровых платформ и производственных площадок может сыграть важную роль в сокращении выбросов парниковых газов, необходимых для выполнения Парижского соглашения по климату, и должно