Британцев предупредили о «кошмарном» Рождестве из-за нехватки товаров

Британских покупателей может ожидать «кошмарное» Рождество из-за ограниченного ассортимента товаров и роста цен на них. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на мнение аналитиков. Причиной называется нехватка рабочих.

По мнению экспертов, некоторые семьи даже «не смогут получить индейку на Рождество», а подарки под елкой попросту не оправдают ожиданий: это связано с задержкой ввоза игрушек, велосипедов и электрических средств передвижения. Крупнейшие британские ритейлеры прогнозируют перебои в праздничный сезон, если власти не примут меры для того, чтобы в страну допустили больше иностранных рабочих.

«Я ожидаю, что Рождество станет кошмаром для потребителей. Продукты на полках супермаркетов будут, но при полном отсутствии выбора», — заявил аналитик Shore Capital Клайв Блэк.

По его словам, нехватка рабочих привела к тому, что компании не успели заготовить достаточное количество индеек и вырастить необходимое количество зерновых культур. Также проблема усугубляется тем, что в стране не хватает водителей грузовиков.

Ранее сообщалось, что британцы могут остаться на Новый год без елок из-за кризиса грузоперевозок. Как отмечал Lincolnshire Live, нехватка водителей грузовиков из-за пандемии, Brexit и выхода водителей на пенсию уже вызвала дефицит топлива на автозаправках.