Россиянам рассказали о порядке получения выплат из пенсионных накоплений

Пенсионный эксперт Сергей Кикевич рассказал «Известиям», как получить выплаты из пенсионных накоплений.

«Единственная хитрость заключается в том, что можно оформить это разными способами. Там можно единовременную выплату получить. Можете сразу все деньги попросить, а можете оформить пенсию, которая будет вам начисляться сверху трудовой, то есть вы будете получать пенсию по старости и часть накопительных средств, которые у вас к этому моменту получены», — объяснил он.

Кикевич добавил, что гражданин также может передать право получить его пенсионные накопления своим наследникам.

По его словам, сумма выплаты для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, составит порядка 20–30 тысяч рублей.

Ранее в ПФР пояснили, что соответствующую выплату из пенсионных накоплений могут получить женщины при достижении 55 лет и мужчины, достигшие 60 лет. Уточняется, что речь идет о россиянах, родившихся 1953-1966 годах (мужчины) и 1957-1966 годах (женщины), которые были официально трудоустроены в период с 2002 по 2004 год и за которых работодатели отчисляли страховые взносы. Правом на единовременную выплату также обладают участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года.