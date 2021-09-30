Посол США в Москве призвал заполнять европейские ПХГ за счет транзита через Украину

США видят решение проблемы с низким уровнем запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) в наращивании объемов газового транзита через Украину. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан, передает «Интерфакс».

По его словам, в Вашингтоне обеспокоены ситуацией с газом в Европе, особенно из-за скорого наступления холодов.

«Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы и обеспечения ее энергобезопасности», — сказал дипломат, отметив, что именно на это направлена политика Соединенных Штатов.

По его словам, в решающий момент энергоперехода американская сторона должна активно участвовать в повышении уровня энергобезопасности в Европе, Украине и в других странах-партнерах и союзниках.

Посол также вспомнил заявление России о том, что она обладает достаточным запасом газа для удовлетворения энергетических потребностей европейских стран.

«Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя «Северный поток — 2», — сказал Салливан.

Он добавил, что США беспокоит то, что если Москва откажется от отправки дополнительного газа, то это ударит по энергобезопасности Европы и «поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок».

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал в интервью «Газете.Ru», что Киев может потерять транзит российского газа через свою территорию на Балканы и страны юга Европы.