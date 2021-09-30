«Ведомости»: Россия может повысить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из ЕС

Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на некоторые товары, ввозимые из ЕС. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близкие к федеральным чиновникам.

Повышение пошлин может коснуться некоторых видов вин, пива, туалетной воды, духов, декоративной косметики и других товаров. При этом размер новых пошлин пока не определен, ставки могут оказаться вплоть до запретительных.

По данным источников издания, такие меры могут стать ответом на введенные в 2018 году и продленные в июне ограничения Евросоюза на импорт металлургической продукции. Представитель Минпромторга подтвердил изданию, что из-за продления действия ограничений на импорт стали в ЕС Россия в праве приостановить уступки для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров. Отмечается, что такая мера соответствует правилам ВТО.

Ранее сообщалось, что Минпромторг поддержал сохранение нулевых пошлин на ввоз электромобилей в Россию.