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Доходы бюджета за первые шесть месяцев 2021 года на треть превзошли прогнозы

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Доходы федерального бюджета России в первом полугодии превысили прогнозное значение более чем на треть. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

«Доходы [бюджета] превысили прогнозное значение более чем на треть. В результате был получен заметный профицит. <…> Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся», — сказал он.

Глава правительства также подчеркнул, что объем государственного долга остается на «комфортном» уровне.

Ранее Мишустин заявил, что в 2022 году российские власти не намерены сокращать объемы бюджетных средств, которые пойдут на выполнение обязательств перед гражданами. По словам премьер-министра, социальные расходы напротив будут увеличены.

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