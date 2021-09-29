Доходы бюджета за первые шесть месяцев 2021 года на треть превзошли прогнозы

Доходы федерального бюджета России в первом полугодии превысили прогнозное значение более чем на треть. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина, передает ТАСС.

«Доходы [бюджета] превысили прогнозное значение более чем на треть. В результате был получен заметный профицит. <…> Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся», — сказал он.

Глава правительства также подчеркнул, что объем государственного долга остается на «комфортном» уровне.

Ранее Мишустин заявил, что в 2022 году российские власти не намерены сокращать объемы бюджетных средств, которые пойдут на выполнение обязательств перед гражданами. По словам премьер-министра, социальные расходы напротив будут увеличены.