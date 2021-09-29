Правительство может скорректировать расходы бюджета на 2022 год

Правительство Российской Федерации занимается доработкой проекта федерального бюджета на 2022 год перед внесением его на рассмотрение в Государственную Думу. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По данным издания, расходы на следующий год могут вырасти. Сообщается, что помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин на совещании у главы государства предлагал скорректировать проект бюджета на 2022–2024 годы и увеличить расходы бюджета на 2022 год на несколько сотен миллиардов рублей.

«В проекте бюджета, который сверстан с профицитом в 1,4 трлн рублей, расходы на 2022 год заложены на уровне ниже, чем в 2021 году, что не совсем логично, поскольку номинальный объем ВВП вырастет достаточно существенно», — отметил собеседник издания.

Сейчас расходы следующего года планируются на уровне 23,6 трлн рублей. Пока документ находится на стадии обработки, сумма бюджета может вырасти. Однако сейчас вносить изменения в основные характеристики не планируется. Средства будут перераспределены с сохранением нынешней конструкции базовых параметров. После того, как проект будет внесен в Госдуму, поменять остовые характеристики бюджета будет невозможно.

Ранее стало известно, что в проекте госбюджета на 2022 год снизилась доля расходов на здравоохранение. Она составила 5,3%, вместо 5,8% в 2021 году. Всего бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» в следующем году составят 1,2 трлн рублей.