В ПФР назвали даты плановых повышений пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил о правилах выплаты пенсий. Специалисты разъяснили схему начисления плановых и внеплановых повышений, сообщили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской республике.

Уточняется, что 1 января индексируются страховые пенсии большинства пенсионеров, а с 1 апреля ежегодно повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

«Другой такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности», — сообщили в ПФР.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что повышение выплат при достижении пенсионером 80 лет происходит автоматически, дополнительных заявлений писать не нужно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ продолжат повышать пенсии в ближайшие годы, средства заложены в проект бюджета.