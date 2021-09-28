Кабмин исключит норму о налоге на прибыль с привязкой к дивидендам

Правительство России уберет из проекта налоговых поправок положение, в котором размер налога зависит от прибыли и дивидендов компаний. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов», — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что правительство и бизнес договорились по основным параметрам изменения налогов. По мнению премьер-министра, очень важно поддерживать постоянный диалог между правительством и представителями бизнеса, условия для которого стараются сделать комфортными и предсказуемыми.

Также премьер заявил, что правительство России приняло решение продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.